Platzsturm: PSG-Fans ramponieren Tor und Rasen

Anhänger von Paris Saint-Germain haben nach dem 5:0 im Finale der Champions League den Platz gestürmt und dabei ein Tor und den Rasen arg ramponiert. Das besonnene Verhalten von Ordnern und Polizisten verhinderte dabei, dass die Situation eskalierte. Die PSG-Fans kamen nicht weiter als bis zur Strafraumgrenze, dann wurden sie zurückgedrängt. Zurück blieben ein demoliertes Tor und mehrere große Löcher im Rasen.

PSG reagierte via X auf den Vorfall und mahnte seine Fans zur Zurückhaltung. "Dieser Sieg gehört uns allen! Damit geht die Verantwortung einher, es mit Stolz, Respekt und Freundlichkeit zu feiern. Wir rufen alle Unterstützer dazu auf, unsere Farben und Werte zu ehren, indem sie auf sichere und vereinte Weise feiern. Auf geht's, Paris!"

Pikant: Am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) findet das Halbfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft im Final Four der Nations League gegen Portugal in der Münchner Arena statt. Auch das Endspiel der "Mini-EM" am 8. Juni, in dem Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich auf die DFB-Elf warten würden, steigt im Stadion des FC Bayern.