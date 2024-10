RB Leipzig gegen FC Liverpool heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Darwin Nunez (27.) brachte RB mit seinem Tor die bittere Niederlage bei. Im Kampf um die K.o.-Runde gerät die Rose-Elf immer mehr unter Druck, im kommenden Auswärtsspiel bei Celtic Glasgow am 5. November sollten die ersten Punkte folgen, um in der zweiten Hälfte der Ligaphase mindestens noch den Sprung unter die Top 24 und damit in die Play-offs zu schaffen.

RB Leipzig bleibt in der Champions League auch nach dem dritten Spiel punktlos. Das Team von Trainer Marco Rose verlor am Mittwoch gegen den FC Liverpool mit 0:1 (0:1). Zuvor hatten die Sachsen bereits die schwierigen Auftakt-Aufgaben bei Atletico Madrid sowie gegen Juventus Turin verloren und weilen weiterhin ohne Zähler im Tabellenkeller.

+++ Update 23.10. 21:52 Uhr - RB liegt zurück +++

Mit einem verdienten 1:0 geht der FC Liverpool im Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig in die Halbzeitpause. Obwohl das Team von Arne Slot in der Anfangsphase einige Unsauberkeiten hatte, fingen sich die Männer um Virgil van Dijk und wurden mit jeder Minute stärker. Nach 27 Minuten war es der erste Torschuss der Gäste, der die Führung brachte.

Danach war nahezu ausschließlich die Reds am Drücker und man verpasste in der Folge einen weiteren Treffer. Trotz einer ordentlichen Partie der Leipziger fehlen noch die Akzente in der Offensive und in der Defensive muss die rechte Seite dichtgemacht werden. Immer wieder kann Lutsharel Geertruida die Angriffe nicht verteidigen.