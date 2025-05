Nach seinem Skandal-Pfiff in Madrid schlägt Schiedsrichter Szymon Marciniak viel Kritik entgegen. Jetzt macht ein Video aus der Kabine des Unparteiischen die Runde, in der sich eine Tasche von Real Madrid befindet.

Der Ärger, der sich gegen Schiedsrichter Szymon Marciniak nach dem Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München (2:1) richtet, ist auch nach Tagen noch riesig. Grund ist ein umstrittener Abseitspfiff, der den Münchnern kurz vor Schluss das mögliche 2:2 verwehrte.

Am Freitag tauchte in dem sozialen Netzwerk "X" ein Video auf, welches den Unparteiischen noch weiter in Erklärungsnot bringen dürfte. Auch wenn das Aufnahmedatum des Clips nicht bekannt ist, zeigt dieser einen Blick in die Kabine von Marciniak und seinen Schiedsrichterkollegen, die sich auf ein Spiel vorbereiten.

Und ziemlich offensichtlich ist dort am rechten Bildrand ein Kulturbeutel zu sehen, auf dem in Gold das Wappen von Real Madrid prangt.

Auch wenn das Video älter zu sein scheint und nicht klar ist, vor welcher Partie es aufgenommen wurde, wittern viele Fußball-Fans im Netz eine Verschwörung.