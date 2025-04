Nach dem bösen Patzer in der Liga muss sich Real Madrid schnell wieder sortieren, um in der Champions League gegen den FC Arsenal zu bestehen. Der Lieblingswettbewerb und die Mission Titelverteidigung rufen.

Mehrere Superstars ließen ihrem Frust nach Abpfiff deshalb freien Lauf. Jude Bellingham zerstörte mit seinem Tritt beinahe die VAR-Einrichtung am Spielfeldrand, Vinícius Júnior jagte einen Ball mit voller Wucht in Richtung Fans, die sich mit einem gellenden Pfeifkonzert revanchierten. Und auch in der Kabine soll es laut spanischen Medienberichten gekracht haben.

Bevor der Titelverteidiger und Rekordsieger am Dienstag ( 21.00 Uhr/im Liveticker auf ran.de ) beim FC Arsenal zum Viertelfinal-Hinspiel gastiert, liegen die Nerven in der spanischen Hauptstadt blank. Eine der "schmerzhaftesten Niederlagen", titelte die Marca, sei die Last-Minute-Pleite gegen den Abstiegskandidaten FC Valencia (1:2) am Samstag gewesen, mit der sich der Rückstand auf den FC Barcelona im Meisterrennen auf vier Punkte vergrößerte.

Mbappé auf Augenhöhe mit Cristiano Ronaldo

In London dürfte vor allem Mbappé im Mittelpunkt stehen. Starke 32 Tore erzielte der Franzose bislang in seiner ersten Saison bei Real - und ist damit auf Augenhöhe mit seinem Idol Cristiano Ronaldo in dessen Premierensaison in Madrid. "Dieser Verein hat eine Aura, er ist der beste der Welt. Ich lebe jeden Tag den Traum, hier zu spielen", sagte Mbappé in der Sendung "Objetivo La Sexta".

Seit wenigen Tagen besitzt der Weltmeister von 2018 nach Paris und Berlin ausgerechnet nun auch in London eine Wachsfigur bei Madame Tussauds. Seinen markanten Jubel mit verschränkten Armen will er im Emirates Stadium am Dienstag aber höchstpersönlich zum Besten geben - und so das Selbstverständnis der Madrilenen wieder gerade rücken.