Real Madrid, Inter Mailand und San Sebastian im Champions-League-Achtelfinale

In Gruppe B hat der FC Arsenal beste Karten für das Achtelfinale. Mit Kai Havertz in der Startelf setzten sich die Gunners gegen den FC Sevilla 2:0 (1:0) durch, die Tore erzielten Leandro Trossard (29.) und Bukayo Saka (64.).

ManUnited verliert wildes Spiel trotz 2:0-Führung

Bayern Münchens Gruppengegner Manchester United gab wichtige Punkte trotz einer 2:0-Führung aus der Hand. Beim bisherigen Schlusslicht der Gruppe A, dem FC Kopenhagen, schwächten sich die Red Devils durch eine Rote Karte von Marcus Rashford (42.) selbst und unterlagen in einem wilden Spiel 3:4 (2:2).

Der Ex-Kopenhagener Rasmus Hojlund (3./28.) hatte Manchester in seiner Geburtsstadt in Führung gebracht. Doch in Unterzahl und bei 13 Minuten Nachspielzeit verpuffte diese noch vor dem Halbzeitpfiff. Den Kopenhagener Siegtreffer trotz doppelten Rückstands besorgte der erst 17-jährige Roony Bardghji (87.), die Dänen sprangen in der Tabelle damit auf Platz zwei.