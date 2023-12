Real Madrid und das DFB-Team: Wie sieht die Zukunft von Toni Kroos aus?

"Er spielt gut und kann selbst entscheiden, ob er bleiben will oder nicht", erteilte Real-Coach Carlo Ancelotti seinem Spielgestalter mit Blick auf eine Vertragsverlängerung quasi einen Freifahrtschein. Kroos sei laut dem Italiener ein Profi, der "keinen Fehlpass macht und immer die beste Lösung wählt". Doch was für eine Option wählt der Weltmeister von 2014 für die Zeit nach dem 30. Juni 2024?

Am zurückliegenden Wochenende flogen dem 33-Jährigen mal wieder die Lobesbekundungen in Spanien entgegen. Grund dafür war vor allem seine überragende Vorlage zum ersten Real-Tor beim 2:0-Sieg gegen den FC Granada. Es war ein Pass, "den niemand sonst sieht", drückte Torschütze Brahim Diaz seine Bewunderung für Kroos aus.

Der spanische Gigant Real Madrid kommt mit viel Selbstvertrauen zum Champions-League-Spiel am Dienstagabend im Berliner Olympiastadion gegen Union (ab 21:00 Uhr im Liveticker) - und mit einem Toni Kroos in bestechender Form.

"Die Situation ist so wie in der vergangenen Saison. Auch da ist der Vertrag ausgelaufen und er hat sich Zeit gelassen, die Entscheidung für sich zu treffen. Und ich glaube, das ist dieses Jahr wieder so", sagte Felix Kroos zuletzt in der ran Bundesliga Webshow, "also macht es keinen Sinn, irgendeine Aussage oder eine Entscheidung zu treffen. Dafür muss er ein Gefühl entwickeln. Das war im letzten Jahr Richtung Februar, März der Fall und ich gehe davon aus, dass es wieder so sein wird."