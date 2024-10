Am 3. Spieltag der UEFA Champions League kommt es zum Rematch des vergangenen Endspiels. Wieder treffen Real Madrid und Borussia Dortmund aufeinander. Wo könnt ihr das Spiel verfolgen?

Kann ich Real vs. BVB kostenlos heute live schauen?

Update, 22.10., 20:05 Uhr: Borussia Dortmund vs. Real Madrid - Die Aufstellungen

Borussia Dortmund stellt im Vergleich zum 2:1 gegen St. Pauli drei Mal um. Can muss nach zuletzt schwachen Leistungen auf der Bank Platz nehmen und auch Mittelfeldpartner Pascal Groß startet nach leichter Verletzung aus dem St. Pauli-Duell nicht. Zudem beginnt Niklas Süle für Waldemar Anton.

Die Auftstellung: Kobel - Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini - Nmecha, Sabitzer - Malen, Brandt, Gittens - Guirassy.

Der Champions League-Sieger stellt sich wie folgt auf: Courtois - Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy - Rodrygo, Valverde, Modric, Bellingham - Vinicius Junior, Mbappe

Fans angeschnallt! Die UEFA Champions League hält ein Topspiel bereit. In der diesjährigen Gruppenphase treffen erneut Real Madrid und Borussia Dortmund aufeinander. Eben jene Teams, die noch vor wenigen Monaten im Finale um den Gewinn der vorherigen CL-Ausgabe spielten.

Damals mit dem besseren Ende für die Spanier. Mit Blick auf die nationale Liga dürften die Madrilenen mit viel Selbstbewusstsein antreten. Nur das Derby gegen Atletico endete unentschieden. Ansonsten gewann Real alle der letzten fünf Spiele in La Liga. Mit Blick auf die Champions League dürfte sich jedoch etwas Wut aufgestaut haben. Im letzten Spiel mussten die "Königlichen" eine überraschende 0:1-Pleite gegen Lille OSC hinnehmen.

Der BVB erledigte seinen Job da etwas besser. Die Dortmunder starteten mit zwei Siegen in die neue CL-Saison. Darunter ein beachtlicher 7:1-Erfolg gegen Celtic Glasgow. Dafür haperte es in der Bundesliga. Zuletzt setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Union Berlin. Aber bekanntlich läuft der BVB international meistens deutlich runder. So gelang dem BVB gegen Brügge ihr einziger Auswärtssieg der bisherigen Saison.

So oder so dürften sich die Fans auf ein echtes Kracher-Spiel freuen. Aber wo lässt sich dieses verfolgen?