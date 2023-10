Bonucci war der namhafteste Neuzugang der "Eisernen" im vergangenen Sommer und sollte mit seiner Erfahrung vor allem in der Champions League weiterhelfen. Bislang aber erfüllte er die Erwartungen nicht.

Inzwischen hat sich Bonucci selbst zu Wort gemeldet und die Berichte dementiert. Er müsse "wieder einmal erfundene Geschichten über mich" lesen, schrieb er am Mittwoch bei Instagram und betonte: "Ich habe stets die Entscheidungen meiner Trainer respektiert, und genau so war es gestern auch."

Vor allem sein Bankplatz im Champions-League-Spiel gegen die SSC Neapel (0:1) habe dem 36 Jahre alten Italiener demnach überhaupt nicht gepasst. Am Mittwoch will Bonucci demnach das Gespräch mit Union-Trainer Urs Fischer suchen.

Zwar kam er fünfmal in der bisherigen Saison zum Einsatz, war aber eher ein Sinnbild der Krise als eine wirkliche Hilfe. Bereits am vergangenen Wochenende musste er in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (0:3) auf der Bank Platz nehmen.

Bonucci kam am Ende der Transferperiode ablösefrei von Juventus Turin und unterschrieb in Köpenick einen Einjahresvertrag.