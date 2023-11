Anzeige

Union Berlin trifft am 3. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League auf die SSC Neapel. Wer überträgt das Spiel heute live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Champions League? ran liefert Antworten.

Kann Union Berlin noch gewinnen? Die Köpenicker warten seit mittlerweile fast zwei Monaten auf einen Sieg. Auch in der Champions League mussten die Köpenicker in ihren ersten zwei Auftritten zwei Niederlagen hinnehmen.

Sowohl gegen Real Madrid (0:1) als auch gegen Sporting Braga (2:3) kassierten die Berliner in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer. Besonders bitter: Gegen Braga führte das Team von Urs Fischer bereits mit 2:0, bevor die Portugiesen ihr Comeback starteten.

Update vom 8. November 2023: SSC Neapel - Union Berlin: Kann man die Champions League heute live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker sehen?

Neapel hingegen hat bereits drei Punkte auf dem Konto. Nach dem Erfolg im ersten Spiel (2:1 gegen Braga), verlor der amtierende italienische Meister mit 2:3 gegen Real Madrid.

Wenn Berlin den Traum vom Viertelfinale aufrechterhalten will, müssen gegen Neapel drei Punkte her. "Es ist ein weiterer Versuch, den wir unternehmen, um in die Spur zurückzufinden", erklärte Union-Coach Fischer, der das Spiel "mit Zuversicht, mit einer positiven Energie" angehen will, im Vorfeld.