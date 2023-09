Anzeige Union Berlin startet in das Abenteuer Champions League. Die Eisernen bestreiten ausgerechnet bei Rekordsieger Real Madrid an diesem Mittwoch (ab 18:45 Uhr im Liveticker) ihr erstes Spiel in der Königsklasse. Doch wie schlugen sich die bisherigen deutschen Teilnehmer in Europas Elite-Wettbewerb bei ihrem ersten Spiel in der Gruppenphase? ran hat eine Übersicht für euch. Von Kai Esser

1993: Werder Bremen Das erste deutsche Team, das es in die Gruppenphase der Champions League schaffte, war Werder Bremen. Der deutsche Meister der Vorsaison setzte sich in zwei Qualifikationsrunden gegen Dinamo Minsk und Levski Sofia durch. In der Gruppenphase bekamen es die Hanseaten unter der Leitung von Trainer Otto Rehhagel mit dem FC Porto, die AC Mailand und dem RSC Anderlecht zu tun. Das erste Gruppenspiel gegen Porto ging auswärts mit 2:3 verloren, die Tore von Bernd Hobsch und Wynton Rufer kamen zu spät. Im weiteren Verlauf der Gruppe holte Werder nur zwei Siege - beide gegen Anderlecht - und schied als Dritter aus.

1994: FC Bayern München Zur Saison 1994/95 wurde die Gruppenphase der Champions League auf vier Gruppen aufgestockt und auch der FC Bayern war erstmals vertreten. Wie allerdings zuvor schon Werder verloren auch die Münchner ihr erstes Spiel in der Königsklasse. Bei Paris St. Germain, damals noch ohne Katar-Sponsoring, unterlag das Team von Giovanni Trapattoni mit 0:2. Der legendäre George Weah eröffnete seinerzeit den Torreigen. In der Gruppe mit PSG, Spartak Moskau und Dynamo Kiew setzten sich die Bayern jedoch durch und schafften es nach zwei Remis gegen IFK Göteborg (0:0, 2:2) bis ins Halbfinale, wo gegen den späteren Sieger Ajax Amsterdam jedoch nichts zu holen war (0:0, 2:5).

1995: Borussia Dortmund Im September 1995 schickte die Bundesliga den nächsten Neuling ins Rennen um die Champions League, diesmal Borussia Dortmund. Besser machte es der BVB jedoch auch nicht, denn auch er verlor den ersten Auftritt in der Gruppenphase. Gegen Juventus Turin setzte es ein 1:3 für das Team von Ottmar Hitzfeld, obwohl Andreas Möller nach wenigen Sekunden das 1:0 erzielte. Michele Padovano, Alessandro Del Piero und Antonio Conte drehten das Spiel für den späteren Titelträger jedoch noch. In der Gruppe wurde Dortmund Zweiter vor Steaua Bukarest und den Glasgow Rangers, im Viertelfinale war allerdings gegen Finalist Ajax Amsterdam kein Kraut gewachsen (0:2, 0:1).

1997: Bayer 04 Leverkusen Zur Saison 1997/98 wurde die Champions League auf die 32 Teilnehmer aufgestockt, wie sie heute bekannt ist. Daher durfte neben Meister Bayern und dem BVB auf Platz 3 auch Vizemeister Bayer 04 Leverkusen in der Gruppenphase mitmischen. Das Team von Christoph Daum sorgte auch für ein Novum, erstmals gewann ein deutsches Team sein Debüt in der Gruppenphase der Königsklasse. Mit 1:0 schlug die Werkself den belgischen Meister Lierse SK, das Tor des Tages gelang Stefan Beinlich per Elfmeter. Später flog Beinlich übrigens noch vom Platz. In der Gruppe mit Lierse, Sporting Lissabon und der AS Monaco wurde Bayer 04 Zweiter hinter den Monegassen, im Achtelfinale war Real Madrid jedoch eine Nummer zu groß (1:1, 0:3).

1998: 1. FC Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern ist die wohl bis heute größte Underdog-Story im deutschen Fußball. Als Aufsteiger holten die "Roten Teufel" unter Otto Rehhagel sensationell die Meisterschaft und zogen auch in die Champions League ein. Dort ging das pfälzische Märchen weiter. Nicht nur holte der FCK im ersten Spiel gegen Benfica Lissabon durch einen Treffer von Martin Wagner den ersten Sieg, er gewann die Gruppe mit Benfica, HJK Helsinki und der PSV Eindhoven gar souverän mit fünf Zählern Vorsprung. Im Achtelfinale, als deutsche Duelle noch möglich waren, wurde der FC Bayern zugelost. Verlor der FCK das Auswärtsspiel im Olympiastadion noch knapp mit 0:1, musste man sich auf dem Betzenberg mit 0:4 geschlagen geben.

1999: Hertha BSC Platz drei in der Bundesliga-Saison 1998/99 berechtigte den Hauptstadtklub Hertha BSC erstmals zur Teilnahme an der Champions League. Erstmals seit dem BFC Dynamo 1988 durfte wieder ein Klub aus Berlin im höchsten europäischen Wettbewerb spielen. Beim CL-Debüt hatte Hertha beste Voraussetzungen für einen Sieg. Bei Galatasaray Istanbul führte das Team von Jürgen Röber durch einen Doppelschlag von Michael Preetz und Dariusz Wosz schnell mit 2:0. Die Gala-Ikonen Hakan Sükür und Gheorghe Hagi verhinderten jedoch den Berliner Auswärtssieg und retteten ein 2:2. Dennoch qualifizierte sich die "alte Dame" in einer Gruppe mit Gala, der AC Mailand und dem FC Chelsea für die zweite Gruppenphase. Dort schied man gegen den FC Barcelona, den FC Porto und Sparta Prag jedoch als Letzter aus. Das 1:1 gegen Barcelona, das legendäre "Nebel-Spiel", ging in die Berliner Vereinsgeschichte ein.

2000: Hamburger SV Im Gegensatz zum TSV 1860 München, der eine ehrenvolle Erwähnung findet, überstand der Hamburger SV die Qualifikationsrunde zur Champions League. Das Debüt in der Gruppenphase ist das wildeste, was eine deutsche Mannschaft bisher gezeigt hat. Gegen Juventus Turin im Volksparkstadion lag der HSV schnell mit 1:3 zurück, ehe die "Rothosen" - unter anderem durch ein Elfmetertor von Hans-Jörg Butt - auf 4:3 stellten. Die Mannschaft von Frank Pagelsdorf wurde jedoch kurz vor Schluss kalt erwischt, Filippo Inzaghi schnürte in der 88. Minute seinen Dreierpack zum Endstand. Während Juve als Letzter ausschied, überwinterte der HSV wenigstens im UEFA Cup, während Deportivo La Coruna und Panathinaikos Athen weiterkamen.

2001: FC Schalke 04 Es war die wohl bitterste Qualifikation für die Champions League jemals. Vier Minuten lang war der FC Schalke 04 Meister, bevor Patrik Andersson und der FC Bayern Königsblau wieder auf Rang zwei schossen. Immerhin: 2001 durften die Schalker als Vizemeister erstmals in der Champions League ran. Das Drama vom Parkstadion setzte sich jedoch auch in der neuen Veltins-Arena und der Champions League fort. Nicht nur verlor S04 das Debüt gegen Panathinaikos mit 0:2, gleich die ersten drei Spiele gingen verloren. Zwar feierte Schalke am Ende ein 4:0 beim RCD Mallorca und einen 3:1-Heimerfolg gegen den FC Arsenal, für das Team von Huub Stevens war es aber zu wenig um weiterzukommen.

2003: VfB Stuttgart Rein theoretisch war der VfB Stuttgart 1992 der erste Debütant in der Champions League. Da es damals jedoch noch zwei Qualifikationsrunden unter allen Meistern gab, schaffte es der VfB nicht in die Gruppenphase. Dieses Versäumnis wurde mit der Vize-Meisterschaft 2003 nachgeholt. Das Debüt setzte das Team von Felix Magath jedoch in den Sand. Trotz Führung durch Kevin Kuranyi gab der VfB das Auswärtsspiel bei den Glasgow Rangers durch einen Doppelschlag von Christian Nerlinger und Peter Lövenkrands noch mit 1:2 her. Danach allerdings drehten die Stuttgarter auf. Schon an Spieltag zwei folgte ein fulminantes 2:1 gegen Sir Alex Ferguson und Manchester United. Am Ende lief der VfB hinter den "Red Devils" und vor den Rangers und Panathinaikos auf Rang zwei ein. Im Achtelfinale war denkbar knapp gegen den FC Chelsea Schluss (0:1, 0:0).

2009: VfL Wolfsburg Bis zum heutigen Tag ist der VfL Wolfsburg der letzte deutsche Meister, der nicht Borussia Dortmund oder Bayern München hieß. Durch den Überraschungstitel 2009 qualifizierten sich die Wölfe erstmals für die Champions League. Das Debüt der Niedersachsen hätte kein Drehbuchautor besser schreiben können. Gegen ZSKA Moskau war es Grafite, der Top-Torjäger aus der Vorsaison, dem ein Dreierpack gelang. Am Ende siegten die Wölfe mit 3:1. In der Gruppe mit Manchester United und Besiktas Istanbul schlug sich das Team von Felix Magath auch wacker, jedoch reichte es am Ende nur für sieben Punkte und Platz drei, ZSKA und United zogen ins Achtelfinale ein.

2015: Borussia Mönchengladbach Bereits im Jahr 2012 hätte Borussia Mönchengladbach in der Champions League debütieren können, scheiterte jedoch in der Qualifikation an Dynamo Kiew. 2015 war es dank Platz drei in der Liga soweit. Das Debüt der Gladbacher in der Königsklasse lief jedoch schrecklich. Unter Lucien Favre verlor die Borussia mit 0:3 beim FC Sevilla. Kevin Gameiro, Ever Banega und Yevhen Konoplyanka sorgten für die Tore. Wenig später nahm der Schweizer Chefcoach seinen Hut, Andre Schubert übernahm. Unter dem wurde es sichtlich besser. Das zweite Spiel gegen Manchester City verlor Gladbach denkbar knapp mit 1:2, gegen Juventus Turin gab es zwei Unentschieden. Am Ende war die Gruppe zu stark, Mönchengladbach schied mit fünf Punkten als Letzter aus.

2017: RB Leipzig Dass es nicht lange dauern würde, bis man RB Leipzig in der Champions League sehen würde, war allen nach dem Aufstieg in die Bundesliga klar. Doch bereits in der Premierensaison wurde RB Vizemeister und berechtigte sich somit einen Platz in der Königsklasse. Zur Premiere war die AS Monaco zu Gast. Die Mannschaft von Cheftrainer Ralph Hasenhüttl erzielte zwar das 1:0 durch Emil Forsberg, das wurde jedoch von Youri Tielemans schnell wieder ausgeglichen. Das 1:1 war auch der Endstand. In der Gruppe mit der ASM, Besiktas und den FC Porto gab es nur noch zwei weitere Siege, die lediglich für Platz drei reichten.

2018: TSG 1899 Hoffenheim Bereits ein Jahr zuvor war die TSG 1899 Hoffenheim drauf und dran, in die Champions League zu kommen. In der Qualifikation war Jürgen Klopps FC Liverpool jedoch zu stark. Durch Platz drei qualfizierten sich die Hoffenheimer jedoch 2018 für die CL. Das Debüt der Mannschaft von Julian Nagelsmann war mit einem 2:2 bei Shakhtar Donezk nicht sonderlich erfolgreich. Auch, weil Florian Grillitsch und Havard Nordtveit die Kraichgauer zwei Mal in Führung brachten und man zwei Mal die Führung nicht verteidigen konnte. Die TSG war zwar in jedem Spiel konkurrenzfähig, aber mehr als unglücklich. Am Ende stand in einer Gruppe mit den Ukrainern, Manchester City und Olympique Lyon mit drei Punkten nur Platz vier zu Buche.