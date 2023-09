Anzeige

Die Union of European Clubs (UEC) hat sich in einem Brief gegen die Vorgehensweise und die wachsende Macht der Europäischen Klubvereinigung ECA zur Wehr gesetzt.

In einem Brief an rund 400 Vereine in Europa hat die Union of European Clubs (UEC) die European Club Association (ECA) scharf angegriffen.

Die UEC erhebt den Vorwurf, dass die ECA lediglich die Interessen der großen Klubs vertrete, während mittlere oder kleine Vereine keine Rolle spielten.

"Es sollte nicht in der Hand der Eliteklubs liegen, darüber zu entscheiden, wie viel Einfluss sie anderen gewähren", heißt es in dem Schreiben, das der Sportschau vorliegt. Es wurde angekündigt, ein Gegengewicht zur ECA bilden zu wollen.

Deshalb wurden die kleineren Klubs aufgerufen, sich zu vereinen: "Einzeln sind die Klubs machtlos und können keinen Einfluss auf die Regeln ausüben, denen sie unterliegen. Gemeinsam, vereint durch die UEC, besitzen sie eine große kollektive Macht, die sie für ein gerechtes, nachhaltiges System einsetzen können. Das ist der einzige Weg, das von der Elite etablierte System zu verändern."

ECA-Geschäftsführer und Präsident von Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi wiegelte die Kritik durch die UEC ab: "Ich habe bisher nur wenig von ihnen gehört. Ist das eine neue Art von A22 (die mit dem Aufbau der Super League betraute Agentur, Anm. d. Red.)?"