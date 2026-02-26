Martin Demichelis erwartet auf Mallorca eine knifflige Aufgabe.

Der frühere FC-Bayern-Profi Martin Demichelis (45) soll den RCD Mallorca vor dem Abstieg aus der spanischen Primera División retten.

Wie der Klub von der Belareninsel am Donnerstag bekannt gab, unterschrieb der Argentinier beim Tabellen-18. einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Demichelis folgt auf Jagoba Arrasate, der nach dem 0:2 bei Celta Vigo am Sonntag entlassen worden war.

Für den früheren argentinischen Nationalspieler, der mit Bayern München viermal die Meisterschaft gewonnen und 2010 das Finale der Champions League erreicht hatte, ist es die erste Trainerstation in einer der europäischen Top-Ligen.

Demichelis hatte seine ersten Erfahrungen als Coach bei der U19 der Bayern und der zweiten Mannschaft (2019 bis 2022) gesammelt. Zuletzt stand er in seiner Heimat bei River Plate und in Mexiko bei CF Monterrey unter Vertrag.