Der FSV Mainz 05 hat im Kampf um das erste Europapokal-Viertelfinale der Vereinsgeschichte eine ideale Ausgangslage verpasst.

Beim tschechischen Pokalsieger Sigma Olmütz kam der 1. FSV Mainz 05 von Trainer Urs Fischer im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League nur zu einem 0:0. Für das Weiterkommen braucht es im Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) zu Hause einen Sieg.

Während die Mainzer weiter vom Finale am 27. Mai in Leipzig träumen, sind sie vor dem zweiten Duell mit Olmütz erst einmal wieder im Bundesliga-Abstiegskampf gefragt.

Am Sonntag (15.30 Uhr) steht für den Tabellen-15. das richtungsweisende Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten Werder Bremen an.