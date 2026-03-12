- Anzeige -
UEFA Conference League

Conference League: 1. FSV Mainz mit Remis in Olmütz - Sorgen um Silas

Der FSV Mainz 05 hat im Kampf um das erste Europapokal-Viertelfinale der Vereinsgeschichte eine ideale Ausgangslage verpasst.

Beim tschechischen Pokalsieger Sigma Olmütz kam der 1. FSV Mainz 05 von Trainer Urs Fischer im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League nur zu einem 0:0. Für das Weiterkommen braucht es im Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) zu Hause einen Sieg.

Während die Mainzer weiter vom Finale am 27. Mai in Leipzig träumen, sind sie vor dem zweiten Duell mit Olmütz erst einmal wieder im Bundesliga-Abstiegskampf gefragt.

Am Sonntag (15.30 Uhr) steht für den Tabellen-15. das richtungsweisende Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten Werder Bremen an.

Verletzung ohne Fremdeinwirkung: Sorgen um Silas

Unter anderem ohne den verletzten Nadiem Amiri und Winter-Zugang Sheraldo Becker, der nicht für die Conference League gemeldet ist, tat sich Mainz zu Beginn schwer – bis Silas Katompa Mvumpa (24.) plötzlich jubelte. Der Treffer des Stürmers wurde jedoch wegen einer vorausgegangenen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Gegen Ende des ersten Durchgangs agierten die Rheinhessen zwingender.

BVB: Hat Kovac eine persönliche Deadline für Schlotterbeck?

Auch nach der Pause blieb das Spielniveau überschaubar, Mainz kam zu Halbchancen. Danny da Costa (53./59.) spitzelte den Ball erst nach einem Freistoß daneben, ehe er nach einer Ecke Torwart Jan Koutny anköpfte.

Bitter für Mainz: Silas (67.) musste auf einer Trage vom Feld gebracht werden, nachdem er sich ohne gegnerische Einwirkung offenbar eine schwerere Verletzung am Schienbein zugezogen hatte. In der Schlussphase scheiterte der für Silas eingewechselte Nelson Weiper (78.) an Koutny. Kurz vor Ende rettete FSV-Keeper Daniel Batz gegen Peter Barath (88.).

