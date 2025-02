Copa del Rey: Dreierpack Torres - Barca mit Gala ins Halbfinale

Ferran Torres dreht gegen seinen Ex-Klub auf und schießt den FC Barcelona in Valencia ins Copa-Halbfinale.

Trainer Hansi Flick darf nach einer Gala-Vorstellung weiter auf seinen nächsten Titel mit dem FC Barcelona hoffen. Knapp vier Wochen nach dem Supercup-Erfolg gegen Real Madrid ließ Barca im Viertelfinale des nationalen Pokals dem FC Valencia keine Chance und siegte auswärts 5:0 (4:0). Die Katalanen sind seit dem letzten Triumph 2021 nicht mehr ins Finale der Copa del Rey eingezogen.

Angeführt vom überragenden Ferran Torres machte Barca schon in der ersten halben Stunde alles klar. Der spanische Nationalspieler traf dreimal (3./17./30.), zwischenzeitlich war auch Fermín López (23.) erfolgreich. Nach der Pause sorgte Lamine Yamal (59.) für den Endstand.

Zuvor hatten bereits Atletico Madrid (5:0 am Dienstag gegen Getafe) und Real Madrid (3:2 am Mittwoch bei Leganés) das Halbfinale erreicht, das von Real Sociedad San Sebastian (2:0 gegen Osasuna) komplettiert wird. Die Runde der letzten vier wird am 12. Februar ausgelost und in Hin- und Rückspiel zwischen Ende Februar und Anfang April ausgespielt.