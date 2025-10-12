Ex-Bundestrainer Joachim Löw hält ein DFB-Comeback von Manuel Neuer bei der WM 2026 für möglich und mitunter richtig - unter gewissen Umständen. Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hält ein Comeback des Weltmeister-Torwarts Manuel Neuer für die WM 2026 unter gewissen Umständen für denkbar und richtig. "Wenn Manuel Neuer weiterhin auf diesem allerhöchsten Niveau spielt, wie wir es zuletzt gesehen haben und seit vielen Jahren kennen, bin ich mir sicher, dass Julian Nagelsmann das im Blick hat", sagte Löw der "Bild am Sonntag" und ergänzte: "Es darf keine Entscheidung aus Nostalgie sein, sondern rein sportlich entschieden werden. Da bin ich mir sicher, dass Julian darüber nachdenkt, Manuel zurückzuholen."

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Vor allem dann, wenn der als Nummer eins eingeplante Marc-André ter Stegen keine Spielpraxis haben sollte. Ter Stegen erholt sich gerade von einer weiteren OP und steht beim FC Barcelona auf dem Abstellgleis. Im DFB-Tor wird er von Oliver Baumann vertreten, auch im WM-Qualifikationsspiel am Montag in Belfast gegen Nordirland.

Anzeige