Anzeige
Fußball

DFB-Team: Ex-Bundestrainer Jogi Löw "sicher" - Nagelsmann denkt über Neuer nach

  • Aktualisiert: 12.10.2025
  • 11:29 Uhr
  • SID

Ex-Bundestrainer Joachim Löw hält ein DFB-Comeback von Manuel Neuer bei der WM 2026 für möglich und mitunter richtig - unter gewissen Umständen.

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hält ein Comeback des Weltmeister-Torwarts Manuel Neuer für die WM 2026 unter gewissen Umständen für denkbar und richtig.

"Wenn Manuel Neuer weiterhin auf diesem allerhöchsten Niveau spielt, wie wir es zuletzt gesehen haben und seit vielen Jahren kennen, bin ich mir sicher, dass Julian Nagelsmann das im Blick hat", sagte Löw der "Bild am Sonntag" und ergänzte: "Es darf keine Entscheidung aus Nostalgie sein, sondern rein sportlich entschieden werden. Da bin ich mir sicher, dass Julian darüber nachdenkt, Manuel zurückzuholen."

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Vor allem dann, wenn der als Nummer eins eingeplante Marc-André ter Stegen keine Spielpraxis haben sollte. Ter Stegen erholt sich gerade von einer weiteren OP und steht beim FC Barcelona auf dem Abstellgleis. Im DFB-Tor wird er von Oliver Baumann vertreten, auch im WM-Qualifikationsspiel am Montag in Belfast gegen Nordirland.

Anzeige

Nagelsmann müsste auf Neuer zugehen

Sollte sich Nagelsmann für Neuer entscheiden, müsse er "den Schritt auf Manuel zu gehen", sagte Löw. So habe er selbst es vor der EM 2021 gemacht, als er die von ihm einst ausgebooteten Mats Hummels und Thomas Müller zurückholte. "Es ging darum, wer in diesem Moment für das Turnier helfen kann."

Falls das auch bei Neuer 2026 der Fall wäre, müsse Nagelsmann über seinen Schatten springen. "Wenn es die Situation erfordert, ist man als Nationaltrainer manchmal gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die man eineinhalb Jahre zuvor so nicht geplant hat." Dann sei es "sinnvoll", sagte Löw, Neuer "schon in den letzten Spielen vor der WM" einzusetzen. "Julian wird sicher über diese Option nachdenken."

Mehr News und Videos zum Fußball
imago images 1067675757
News

Löw: WM-System wichtiger als die Kimmich-Position

  • 12.10.2025
  • 12:13 Uhr
Sieg gegen Aserbaidschan: Michael Olise
News

Heftige Kritik an Bayern-Star Olise

  • 12.10.2025
  • 11:37 Uhr
Veletzte sich im Nationaltrikot: Alphonso Davies
News

Davies optimistisch: "Zukunft sieht gut aus"

  • 12.10.2025
  • 11:34 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 12.10.2025
  • 11:11 Uhr
2234185445
News

Gute Neuigkeiten für Nagelsmann vor Nordirland-Spiel

  • 12.10.2025
  • 11:08 Uhr
Tresoldi
News

U21-EM-Quali live: Übertragung, Livestream und Ticker zu Nordirland gegen Deutschland

  • 12.10.2025
  • 10:39 Uhr
Medina Desic (r.) freut sich über den Derbysieg
News

Werder gewinnt Nordderby: Desic provoziert mit Banner

  • 12.10.2025
  • 09:55 Uhr
imago images 1067666382
News

In der Nachspielzeit: Müller wird zum Matchwinner

  • 12.10.2025
  • 08:52 Uhr
War seit 2021 Serbiens Nationaltrainer: Dragan Stojkovic
News

Serbiens Coach Stojkovic wirft nach Albanien-Niederlage hin

  • 12.10.2025
  • 08:05 Uhr
Jürgen Klopp glaubt an gute Zeiten für Florian Wirtz
News

Klopp: Keine Sorgen um "Jahrhunderttalent" Wirtz

  • 12.10.2025
  • 06:13 Uhr