Fußball
DFB-Team: Gute Nachrichten für Bundestrainer Julian Nagelsmann vor Nordirland-Spiel
- Aktualisiert: 12.10.2025
- 11:08 Uhr
- SID
Die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem nächsten wichtigen Spiel im Hinblick auf die Qualifikation für die WM 2026. Personell sieht dabei für Bundestrainer Julian Nagelsmann gut aus.
Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im wichtigen WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland in Belfast am Montag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) wieder auf seine "Sinsheimer" setzen.
Die Elf, die am vergangenen Freitag im Kraichgau gegen Luxemburg 4:0 gewonnen hatte, stand beim Abschlusstraining am Sonntag im Teamquartier in Herzogenaurach komplett auf dem Platz.
Verzichten muss Nagelsmann allerdings auf Jamie Leweling und Noah Atubolu.
Der Stuttgarter Flügelstürmer Leweling befindet sich nach Adduktorenproblemen zwar auf dem Wege der Besserung, reiste allerdings bereits am Samstag ab - bei ihm soll kein Risiko eingegangen werden.
DFB-Stammkräfte fehlen weiterhin
Torwart Atubolu vom SC Freiburg, der als vierter Keeper schon gegen Luxemburg nicht im Spieltagsaufgebot gestanden hatte, wurde am Sonntag nach einem Schlag aufs Knie untersucht.
Nagelsmanns Auswahl umfasst ohne den Keeper noch 24 Mann, ist allerdings stark ausgedünnt.
Stammkräfte wie Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Antonio Rüdiger und Kai Havertz sind ebenso verletzt wie die Alternativen Tim Kleindienst, Benjamin Henrichs oder Niclas Füllkrug.
Den Stürmer hatte der Bundestrainer nachnominieren wollen, ehe sich Füllkrug im Training bei seinem Verein West Ham United vor wenigen Tagen einen Muskelbündelriss zuzog.
