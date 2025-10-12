Die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem nächsten wichtigen Spiel im Hinblick auf die Qualifikation für die WM 2026. Personell sieht dabei für Bundestrainer Julian Nagelsmann gut aus.

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im wichtigen WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland in Belfast am Montag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) wieder auf seine "Sinsheimer" setzen.

Die Elf, die am vergangenen Freitag im Kraichgau gegen Luxemburg 4:0 gewonnen hatte, stand beim Abschlusstraining am Sonntag im Teamquartier in Herzogenaurach komplett auf dem Platz.

Verzichten muss Nagelsmann allerdings auf Jamie Leweling und Noah Atubolu.

Der Stuttgarter Flügelstürmer Leweling befindet sich nach Adduktorenproblemen zwar auf dem Wege der Besserung, reiste allerdings bereits am Samstag ab - bei ihm soll kein Risiko eingegangen werden.