Last-Minute-Schreck Bayer 04 Leverkusen hat mal wieder zugeschlagen. Die Werkself gerät gegen den 1. FC Köln gewaltig ins Hintertreffen, zieht aber wie so oft den Kopf in der Nachspielzeit aus der Schlinge. Für den Siegtreffer sorgte ausgerechnet Victor Boniface. Den K.o. verhindert - und dem Traum einen Schritt näher: Bayer Leverkusen hat den 1. FC Köln in einem mitreißenden Pokalkrimi niedergerungen und sich mit Comeback-Qualitäten ins Halbfinale gekämpft. Im rheinischen Duell mit dem leidenschaftlichen Zweitliga-Tabellenführer setzte sich der Vorjahressieger im Viertelfinale des DFB-Pokals nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:1, 2:2) nach Verlängerung durch und darf weiter von drei Titeln in dieser Saison träumen. Bayer-Noten gegen Köln: Schick überragt - Abwehrduo macht Sorgen

BVB-Rückkehr von Ex-Coach Terzic? So heiß soll das Thema gewesen sein Damion Downs (45.+10) und Linton Maina (54.) sorgten zunächst für die ersten Gegentore der Werkself im bisherigen Wettbewerb - und ließen die FC-Anhänger lange auf das erste Halbfinale seit 23 Jahren hoffen. Das Team von Trainer Xabi Alonso behielt aber die Ruhe und nutzte die drückende Überlegenheit spät: Patrik Schick (61./90.+6) rettete die Leverkusener in die Verlängerung. "Acht Minuten Nachspielzeit, das ist viel in so einem Spiel, finde ich. Das hat uns die nächste Runde gekostet", sagte FC-Abwehrspieler Dominique Heintz in der "ARD". In der Verlängerung traf dann Bayer-Joker Victor Boniface (98.) zum Sieg. Der eingewechselte Neuzugang Imad Rondic traf bei seinem Debüt noch zum vermeintlichen 3:3 (111.), stand aber knapp im Abseits.

Nicht nur "fußballerische", auch "emotionale Kontrolle" hatte Alonso angesichts der "heißen Stimmung" gefordert. Auch Bayer-Kapitän Lukas Hradecky warnte, weil die Kölner, die zwei der vergangenen drei Duelle in der BayArena für sich entscheiden konnten, "nichts zu verlieren" hätten. Ein besonderes Spiel war es auch für Florian Wirtz, in Pulheim geboren, in der Jugend des FC ausgebildet und 2020 unter großem Getöse nach Leverkusen gewechselt. Um eine Überraschung zu schaffen, müsse Köln den "deutschen Messi" unbedingt "bändigen", forderte FC-Coach Gerhard Struber.

Partie fast zehn Minuten unterbrochen: Köln mit dem besseren Start Dies gelang den Gästen zunächst, nachdem die Partie aufgrund des Pyrorauchs aus dem Kölner Block in der Anfangsphase für fast zehn Minuten unterbrochen war. Der FC war es auch, der durch Downs (15.) erstmals Gefahr ausstrahlte. Bayer übernahm in einem Spiel mit intensiven Zweikämpfen erwartungsgemäß die Kontrolle, tat sich aber schwer. Die Leverkusener, die in der Runde zuvor in München gewonnen hatten (1:0), benötigten einen Freistoß von Alejandro Grimaldo (30.), um zum ersten Abschluss zu kommen. Nur kurz nach seinem Lattentreffer hatte der Spanier erneut die Führung auf dem Fuß, der Ball rutschte knapp vorbei (34.). Aus dem Plus an Ballbesitz sprang für Bayer ansonsten wenig Torgefahr heraus. Die Kölner hielten in ihrem ersten Pokal-Viertelfinale seit 15 Jahren leidenschaftlich dagegen, agierten offensiv jedoch zu ungenau - bis Downs einen der wenigen Konter nutzte und für Ekstase im Kölner Block sorgte.

