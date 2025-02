Wie schon beim 1:0-Erfolg in der Bundesliga vor etwa drei Wochen erzielte Nationalspieler Deniz Undav (30.) den entscheidenden Treffer der Partie. Nur noch ein Sieg fehlt dem VfB damit zum Finale in Berlin am 24. Mai.

FC Augsburg startet gut, aber VfB Stuttgart geht in Führung

Zu Beginn waren die Augsburger die aktivere Mannschaft, kamen aber nicht in die gefährliche Zone. Dem VfB hingegen fiel im Vorwärtsgang überhaupt nichts ein - bis Undav (26.) plötzlich im Fünfmeterraum zum Abschluss kam, aber an der Wade von FCA-Keeper Nediljko Labrovic scheiterte.

Für die Stuttgarter scheinbar ein Weckruf: Kurz darauf nutzte Undav im Zusammenspiel mit Ermedin Demirovic einen Patzer der Augsburger Hintermannschaft und schob zum 1:0 ein. Die Führung sorgte sichtbar für Erleichterung bei den Schwaben, die das Spiel fortan ohne große Mühe unter Kontrolle brachten.

Phillip Tietz (41.) sorgte erst spät in der ersten Halbzeit für den ersten Augsburger Abschluss auf den Kasten von Nationaltorwart Alexander Nübel. Auf der anderen Seite verpassten Undav (43.) per Fernschuss und Chris Führich (44.), der am Pfosten scheiterte, noch vor dem Halbzeitpfiff das 2:0.

Nach der Pause war der Vizemeister dann von Beginn an voll da, Führichs (46.) Schlenzer wurde von Chrislain Matsima aber zur Ecke geblockt. FCA-Trainer Jess Thorup ging anschließend in die Offensive und brachte in Samuel Essende einen zusätzlichen Stürmer in die Partie. Nübel parierte einen Distanzschuss von Mert Kömür (71.) stark. Der VfB verteidigte weiter konzentriert und brachte den knappen Sieg über die Zeit.

Bangen müssen die Schwaben nun allerdings um Enzo Millot. Der Offensivspieler wurde in der letzten Aktion gefoult und blieb bis nach dem Abpfiff mit Schmerzen auf dem Rasen liegen. Anschließend musste er gestützt vom Platz geführt werden.