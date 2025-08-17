DFB-Pokal: FC Augsburg beschert Trainer Sandro Wagner ein gelungenes Debüt

Sandro Wagner hat als Trainer des FC Augsburg im DFB-Pokal beim Auswärtsspiel in Halle einen holprigen Start erlebt.

Der Bundesligist setzte sich im ersten Pflichtspiel des 37-Jährigen in der ersten Runde mit Mühe beim Regionalligisten Hallescher FC mit 2:0 (0:0) durch, wurde seiner Favoritenrolle aber letztendlich gerecht.

Lange taten sich die Augsburger gegen den mutig aufspielenden Underdog schwer. Steve Mounié (52.) und Samuel Essende (79.) sorgten jedoch für den erfolgreichen Einstand des neuen Coaches, der erst vor wenigen Wochen die Mannschaft übernommen hatte. Bereits am kommenden Samstag (15.30 Uhr) sind Wagner und der FCA beim SC Freiburg zum Ligaauftakt gefordert.

Wagner, für den Augsburg die erste Station als Trainer im Oberhaus ist, hatte aus eigener Erfahrung in der Viertklassigkeit vor dem Gegner gewarnt: "Für Halle ist es kein Vorteil, dass sie auf einen gegnerischen Trainer treffen, der die Regionalliga kennt."