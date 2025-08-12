DFB-Pokal live: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der 1. Runde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker. In der vergangenen Saison zog Arminia Bielefeld sensationell als Drittligist in das Finale des DFB-Pokal ein, musste sich dort allerdings mit 2:4 gegen den VfB Stuttgart geschlagen geben. Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen am 15. August ab 20:45 Uhr: 1. Runde des DFB-Pokal LIVE und KOSTENLOS auf Joyn Eine Wiederholung eines solchen Pokal-Wunders dürfte sicher der Traum der Ostwestfalen sein, erscheint aber erstmal unwahrscheinlich.

Gegen Werder Bremen gehen die Bielefelder aber keinswegs als Underdog in die Partie. In der 2. Bundesliga feierte der Aufsteiger zum Saisonstart gleich zwei Siege (5:1 vs. Fortuna Düsseldorf und 2:0 vs. Arminia Bielefeld), zeigte sich also in beeindruckender Frühform. Für Werder Bremen hingegen wird die Partie gegen die Arminia das erste Pflichtspiel der Spielzeit sein. Wo die Mannschaft um Neu-Trainer Horst Steffen steht, ist noch völlig unklar.

So verfolgt Ihr das Spiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal? Spiel: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen

Wettbewerb: DFB-Pokal; 1. Runde

Datum: 15. August 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: SchücoArena (Bielefeld)

1. Runde im DFB-Pokal: Läuft Bielefeld gegen Bremen im Free-TV? Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal im Livestream: Bielefeld vs. Bremen kostenlos auf Joyn sehen Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden. Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Arminia Bielefeld - Werder Bremen: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV? Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

Bremen zu Gast in Bielefeld live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal? Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).