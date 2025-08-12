1. Runde im DFB-Pokal
DFB-Pokal live: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker
- Aktualisiert: 14.08.2025
- 08:32 Uhr
In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Dortmund auf Rot-Weiss Essen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.
Vor dem Bundesliga-Start steht für Borussia Dortmund der DFB-Pokal auf dem Programm. In der 1. Runde kommt es für den BVB direkt zu einem Ruhrpott-Derby gegen Rot-Weiss Essen.
- Rot-Weiss Essen vs. BVB am 18. August ab 20:45 Uhr: 1. Runde des DFB-Pokal LIVE und KOSTENLOS auf Joyn
Der Klub aus der 3. Liga dürfte deshalb hochmotiviert in die Begegnung gehen, auch wenn es zum Drittliga-Start sowohl gegen den TSV Havelse als auch gegen 1860 München nur zu einem 1:1 reichte.
Auch der BVB befindet sich noch nicht in Top-Form. Die Generalprobe für das Pokalspiel verloren die "Schwarz-Gelben" mit 1:2 gegen Juventus Turin. Überschattet wurde die Niederlage allerdings durch die schwere Verletzung von Niklas Süle.
Der Innenverteidiger hat sich laut "Bild"-Informationen einen Muskelbündelriss zugezogen und fällt somit wohl mehrere Wochen aus.

Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal?
- Spiel: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund
- Wettbewerb: DFB-Pokal; 1. Runde
- Datum: 18. August 2025
- Uhrzeit: 20:45 Uhr
- Austragungsort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)
1. Runde im DFB-Pokal: Läuft Rot-Weiss Essen gegen den BVB im Free-TV?
Ja, läuft es. Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.
RW Essen - BVB: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?
Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.
DFB-Pokal im Livestream: Essen vs. Dortmund kostenlos auf Joyn sehen
Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden.
Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.
Dortmund zu Gast in Essen live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal?
Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).