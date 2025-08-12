DFB-Pokal live: RW Essen vs. Borussia Dortmund im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Auch der BVB befindet sich noch nicht in Top-Form. Die Generalprobe für das Pokalspiel verloren die "Schwarz-Gelben" mit 1:2 gegen Juventus Turin. Überschattet wurde die Niederlage allerdings durch die schwere Verletzung von Niklas Süle. Der Innenverteidiger hat sich laut "Bild"-Informationen einen Muskelbündelriss zugezogen und fällt somit wohl mehrere Wochen aus.

Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal? Spiel: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: DFB-Pokal; 1. Runde

Datum: 18. August 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

1. Runde im DFB-Pokal: Läuft Rot-Weiss Essen gegen den BVB im Free-TV? Ja, läuft es. Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:45 Uhr.

RW Essen - BVB: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV? Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

DFB-Pokal im Livestream: Essen vs. Dortmund kostenlos auf Joyn sehen Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden. Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht das Viertelfinale auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Dortmund zu Gast in Essen live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal? Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

