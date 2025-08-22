Anzeige
Bundesliga live in SAt.1, auf ran.de und joyn

FC Bayern München: Angebliches Oktoberfest-Trikot geleakt

  • Veröffentlicht: 23.08.2025
  • 00:19 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München wird auch während des Oktoberfests 2025 wieder in traditionellen Trikots auflaufen. Diese wurde nun angeblich geleakt.

Während zwischen Mitte September und Anfang Oktober in München das Oktoberfest über die Bühne geht, passen sich auch die Fußballer des FC Bayern München an dieses traditionelle Volksfest an.

Auch 2025 werden die FCB-Stars während des Oktoberfests in der Bundesliga in den traditionellen Sondertrikots auflaufen.

Diese angeblichen Jerseys für das Jahr 2025 wurden jetzt vom Portal "Footy Headlines" geleakt.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Die Bayern werden das Oktoberfest-Trikot voraussichtlich am 26. September im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen tragen.

Wie der Leak vermuten lässt, ist Bayerns Oktoberfest-Outfit in Hellbeige, kombiniert mit einem dunkleren und einem helleren Grünton, gehalten. Damit ähnelt der Look des Traditionstrikots des Rekordmeisters der bayerischen Tracht.

News und Videos zur Bundesliga
Eberl
News

Nach 3:0: Eberl irritiert über Hoeneß-Handshake

  • 23.08.2025
  • 01:38 Uhr

FC Bayern: Kane-Hattrick? Kompany total ahnungslos

  • Video
  • 02:16 Min
  • Ab 0
FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga
News

Bayern famos, aber: Diese Erkenntnis wäre ein Desaster

  • 23.08.2025
  • 00:19 Uhr
22.08.2025, xsltx, Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern Muenchen - RB Leipzig v.l. Schiedsrichter Referee Florian Badstübner erkennt das Tor zum 4:1 ab (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRA...
News

Warum keine Stadiondurchsage? Schiedsrichter klärt auf

  • 23.08.2025
  • 00:14 Uhr

Leipzig-Blamage: Nicolas Seiwald mit Rundumschlag

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0
Gorektza
News

Bayern-Star Goretzka nach Kantersieg: "Ein Auftakt nach Maß"

  • 23.08.2025
  • 00:05 Uhr

Bayern-Meisterschaft entschieden? Dominanz macht Fans Angst

  • Video
  • 02:33 Min
  • Ab 0
Die Muenchner bejubeln mit Michael Olise (FC Bayern Muenchen, 17) dessen Tor zum 1:0 GER, FC Bayern Muenchen vs. RB Leipzig, Fussball, Bundesliga, 1. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 22.08.2025. (DFL...
News

Noten zum Auftaktspiel: Bayerns Offensive lässt es krachen!

  • 22.08.2025
  • 22:57 Uhr
David Raum (r.) im Zweikampf
News

Deutliche Worte von Raum nach Debakel

  • 22.08.2025
  • 22:54 Uhr
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern München vs. RB Leipzig jetzt live: Bundesliga-Auftakt im Free-TV, im kostenlosen Joyn-Stream und Ticker - Ergebnis 6:0

  • 22.08.2025
  • 22:29 Uhr