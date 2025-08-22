Der FC Bayern München wird auch während des Oktoberfests 2025 wieder in traditionellen Trikots auflaufen. Diese wurde nun angeblich geleakt.

Während zwischen Mitte September und Anfang Oktober in München das Oktoberfest über die Bühne geht, passen sich auch die Fußballer des FC Bayern München an dieses traditionelle Volksfest an.

Auch 2025 werden die FCB-Stars während des Oktoberfests in der Bundesliga in den traditionellen Sondertrikots auflaufen.

Diese angeblichen Jerseys für das Jahr 2025 wurden jetzt vom Portal "Footy Headlines" geleakt.