FC Bayern München: Angebliches Oktoberfest-Trikot geleakt
- Veröffentlicht: 23.08.2025
- 00:19 Uhr
- ran.de
Der FC Bayern München wird auch während des Oktoberfests 2025 wieder in traditionellen Trikots auflaufen. Diese wurde nun angeblich geleakt.
Während zwischen Mitte September und Anfang Oktober in München das Oktoberfest über die Bühne geht, passen sich auch die Fußballer des FC Bayern München an dieses traditionelle Volksfest an.
Auch 2025 werden die FCB-Stars während des Oktoberfests in der Bundesliga in den traditionellen Sondertrikots auflaufen.
Diese angeblichen Jerseys für das Jahr 2025 wurden jetzt vom Portal "Footy Headlines" geleakt.
Die Bayern werden das Oktoberfest-Trikot voraussichtlich am 26. September im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen tragen.
Wie der Leak vermuten lässt, ist Bayerns Oktoberfest-Outfit in Hellbeige, kombiniert mit einem dunkleren und einem helleren Grünton, gehalten. Damit ähnelt der Look des Traditionstrikots des Rekordmeisters der bayerischen Tracht.