DFB-Pokal
DFB-Pokal 2025/26: Auslosung der 2. Runde im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker
- Aktualisiert: 21.08.2025
- 08:40 Uhr
Der DFB-Pokal ist in vollem Gange. ran zeigt die wichtigsten Infos zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal der Saison 2025/26.
Die 1. Runde im DFB-Pokal ist zwar noch nicht vorbei, doch die Auslosung für die 2. Runde des Wettbewerbs rückt näher.
Insgesamt werden 32 Mannschaften dabei sein. Wie gewohnt wird es zwei Lostöpfe geben. Lostopf eins wird die Teams aus der Bundesliga und 2. Liga beinhalten. Der zweite Lostopf besteht aus den restlichen Teams.
Die Klubs aus dem "Amatuertopf" haben dabei erneut Heimrecht. Ist der Topf leer, kann es auch Duelle zwischen Teams aus dem "Profitopf" geben.
ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung im DFB-Pokal.
Das Wichtigste in Kürze
DFB-Pokal 2025/26: Wann ist die Auslosung der 2. Runde?
Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am Sonntag, 31. August 2025, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die Auslosung beginnt um 19:00 Uhr. Als Losfee fungiert Ex-Schiedsrichter Dr. Felix Brych.
Die Auslosung findet erst Ende August statt, da die Supercup-Teilnahmer VfB Stuttgart (26. August bei Eintracht Braunschweig) und FC Bayern (27. August bei Wehen Wiesbaden) erst in der kommenden Woche ihre Erstrundenpartien austragen.
DFB-Pokal 2025/26: Wird die Auslosung der 2. Runde im Free-TV übertragen?
Ja, die Ziehung wird im Free-TV in der ARD übertragen.
DFB-Pokal 2025/26: Wird die Auslosung der 2. Runde im Livestream übertragen?
Ja. Einen Livestream zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal wird es auf Joyn geben.
DFB-Pokal 2025/26: Welche Teams sind in der 2. Runde mit dabei?
Insgesamt konnten sich 32 Teams für die 2. Runde des DFB-Pokals der Saison 2025/26 qualifizieren. Bei der Auslosung am 31. August wird es zwei Lostöpfe geben.
Die Lostöpfe der 2. Runde im DFB-Pokal:
Profitopf
- RB Leipzig
- Bayer 04 Leverkusen
- Hamburger SV
- SC Freiburg
- VfL Wolfsburg
- Eintracht Frankfurt
- Borussia Mönchengladbach
- FC St. Pauli
- 1. FC Köln
- FC Augsburg
- 1. FC Heidenheim
- TSG Hoffenheim
- 1. FC Magdeburg
- FC Schalke 04
- 1. FC Union Berlin
- Arminia Bielefeld
- VfL Bochum
- Darmstadt 98
- SC Paderborn
- 1. FC Kaiserslautern
- SV Elversberg
- Karlsruher SC
- Holstein Kiel
- SpVgg Greuther Fürth
- FSV Mainz 05
- Fortuna Düsseldorf
- Hertha BSC
- Borussia Dortmund
Amateurtopf
- Energie Cottbus
- FV Illertissen
noch offen
- Eintracht Braunschweig ODER VfB Stuttgart
- SV Wehen Wiesbaden ODER FC Bayern München
DFB-Pokal 2025/26: Wann werden die Spiele der 2. Runde ausgetragen?
Die Spiele der 2. Runde im DFB-Pokal werden am 28. und 29. Oktober 2025 ausgetragen.
DFB-Pokal 2025/26: Wann finden die weiteren Runden statt?
- Achtelfinale: 2. und 3. Dezember 2025
- Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026
- Halbfinale: 21. und 22. April 2026
- Finale: 23. Mai 2026