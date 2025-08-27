Aleksandar Pavlovic ist derzeit kein Stammspieler beim FC Bayern München. Diese Saison könnte gefährlich für ihn werden. Von Justin Kraft Für Aleksandar Pavlovic war der Arbeitstag in Wiesbaden im DFB-Pokal ein durchwachsener. Weder fiel der Mittelfeldspieler des FC Bayern negativ auf, noch wirklich positiv. Einen guten Steckball in der Offensive glich er mit einem simplen Ballverlust im Zentrum wieder aus. Pavlovic spielte ordentlich, bisweilen gut, aber mehr auch nicht. Dass Vincent Kompany nach dem Anschlusstreffer von Wiesbaden die erstbeste Gelegenheit nutzte, um neben Lennart Karl auch ihn auszuwechseln, um mit Serge Gnabry und Leon Goretzka Erfahrung zu bringen, ist vielsagend. Vielsagend für die Situation des 21-Jährigen, der vor einer komplizierten Saison steht. Denn im Vergleich zur vergangenen Sommervorbereitung hat Pavlovic ein anderes Standing im Kader des Rekordmeisters. Obwohl im Sommer 2024 Joao Palhinha für viel Geld verpflichtet wurde, war für Kompany von Beginn an klar: Neben Joshua Kimmich spielt dieser Jugendspieler, der bereits unter Thomas Tuchel für Furore sorgen konnte.

Pavlovic brachte einen neuen Glanz und eine neue Spielstärke ins Mittelfeld des FCB. Ein Jahr und einige Verletzungen sowie Ausfälle später hat sich die Situation leicht verändert.

FC Bayern: Pavlovic vorerst nicht erste Wahl Goretzka nutzte es eiskalt aus, dass nicht nur Pavlovic viele Minuten verpasste, sondern auch Palhinha. Der erfahrene Mittelfeldmann kämpfte sich zurück und scheint nun auch in dieser Saison die bevorzugte Option für Kompany zu sein. Sowohl im Supercup gegen den VfB Stuttgart als auch am ersten Spieltag in der Bundesliga gegen RB Leipzig stand Goretzka in der Startelf. Auch weil Pavlovic wiedermal verletzt fehlte. Dramatisch ist die Situation für ihn sicher nicht. Mit 21 Jahren hat er schon mehr erreicht als viele andere Fußball-Profis in seinem Alter. Und vollkommen klar ist auch, dass er mit seinem Profil gut zum Fußball von Kompany passt. Ein Spielgestalter mit Ruhe, der wenige spektakuläre, aber sehr viele kluge Dinge macht. Auf dieses Niveau muss Pavlovic aber wieder kommen. Und dann muss es ihm gelingen, noch einen Schritt weiter zu gehen, um aus dem Schatten von Kimmich zu kommen.

Gelingt Pavlovic der nächste Schritt? Das geht einerseits nur dann, wenn sein Körper mitspielt. Und andererseits mit einer noch dominanteren Art und Weise auf dem Platz. Die Konkurrenz in München ist dieses Jahr größer. Statt die offensichtlich beste Option nach Kimmich zu sein, wie noch im Sommer 2024, hat er jetzt mit einem wiedererstarkten Goretzka und Neuzugang Tom Bischof zwei Spieler um sich herum, die ihm Minuten abnehmen könnten.

