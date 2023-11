Anzeige

In der 2. Runde des DFB-Pokals steht für den FC Bayern das Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken an. So seht ihr die Partie live im Free-TV sowie Livestream und verfolgt sie im Liveticker.

Die 2. Runde des DFB-Pokals steht auf dem Programm, am Dienstag (31. Oktober) und Mittwoch (1. November) werden insgesamt 16 Partien ausgetragen.

Dazu zählt auch das Gastspiel des FC Bayern beim 1. FC Saarbrücken. Am Mittwochvormittag entschieden der DFB und die Verantwortlichen, dass die Partie stattfinden kann.

Die Austragung war aufgrund von starken Regenfällen zuvor noch in der Schwebe, das Drittliga-Spiel zwischen den Gastgebern und Dynamo Dresden musste am vergangenen Wochenende abgebrochen werden. Nun steht dem Pokalspiel aber nichts mehr im Wege.

Naturgemäß gehen die Münchner als Favorit in das Duell mit den Saarländern - nicht nur aufgrund der im zweiten Durchgang eindrucksvollen Performance gegen Darmstadt 98 am 9. Bundesliga-Spieltag. Der Aufsteiger hatte dem FCB wenig entgegenzusetzen, alle acht Treffer fielen im zweiten Durchgang.

Darüber hinaus sind die Gastgeber seit über einem Monat ohne Sieg, der letzte Erfolg datiert vom 29. September (6:2 gegen Arminia Bielefeld). Seitdem gab es - das abgebrochene Dynamo-Spiel ausgenommen - zwei Pleiten und ein Remis.