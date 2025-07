Deutschland vs. Österreich live: DFB-Frauen gewinnen 4:0 - Übertragung im Free-TV und Stream

Die DFB-Frauen haben eine erfolgreiche Olympia-Generalprobe gefeiert und Österreich in der EM-Quali mit 4:0 bezwungen. Klara Bühl erzielte einen Doppelpack (11., 90.+3), die weitere Treffer gingen auf das Konto von Jule Brand (39.) und Lea Schüller (52.). Sorgen gibt es allerdings um Lena Oberdorf. Die Mittelfeldspielerin musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Deutschland vs. Österreich heute live: Wer überträgt die DFB-Frauen im Free-TV?

Das Nachbarschaftsduell von Deutschland mit Österreich wird live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Ab 18.45 Uhr überträgt die ARD.

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 haben die deutschen Frauen bereits in der Tasche.

Mit 12 Punkten nach fünf Spielen ist die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen, der Gruppensieg ist aber noch nicht sicher.

Denn in der vergangenen Woche setzte es eine deftige 0:3-Pleite gegen Island, bei der die DFB-Auswahl durch die Bank weg enttäuschte. "Das, was wir gespielt haben, war einfach schlecht. Wir müssen von Anfang an die Zweikämpfe annehmen", resümierte Hrubesch im Anschluss.

Nun soll am Dienstag (16. Juli) gegen Österreich zumindest die Generalprobe für die anstehenden Olympischen Spiele 2024 gelingen. Wie das klappen soll, brachte Klara Bühl im Vorfeld zum Ausdruck: "Wir wollen aktiver auf dem Platz sein, die Basics besser machen."

