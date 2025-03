Bei Innenverteidiger-Kollege Arthur Theate hingegen werde sich erst am Donnerstag entscheiden, ob der Belgier auflaufen könne. Der 24-Jährige hatte am Wochenende bei der 1:2-Heimniederlage gegen Union Berlin kurzfristig passen müssen.

Dem stimmte Flügelspieler Ansgar Knauff mit Verweis auf den 2:1-Sieg in Amsterdam zu: "Im Hinspiel waren wir über 90 Minuten fokussiert. Das ist das, was wir uns morgen auch vornehmen müssen."

Die Eintracht gehe durch den Erfolg in den Niederlanden mit einem "leichten Vorteil" ins Spiel, sagte Knauff, "aber wir wissen, dass noch nichts entschieden ist." Deshalb beschäftigt sich Toppmöller auch noch nicht mit weiteren möglichen Gegnern in der Europa League. "Wir denken null Komma null an den Turnierbaum. Sondern nur an das Spiel gegen Ajax."