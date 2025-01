Die drei Punkte blieben bei Mats Hummels und seiner AS Rom - dennoch steht Eintracht Frankfurt im Achtelfinale der Fußball-Europa-League. Die Hessen verlieren bei den Italienern am Donnerstagabend zwar mit 0:2, stehen aber sicher im Achtelfinale. Hummels und Co. entgehen durch den Heimsieg dem frühen Aus.