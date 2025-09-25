Der VfB Stuttgart hat seine Europapokal-Reise mit einem wichtigen Erfolg eröffnet und kommt in der neuen Saison immer besser in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann zum Auftakt der Ligaphase in der Europa League verdient mit 2:1 (0:0) gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo, nach dem durchwachsenen Saisonstart zeigt die Formkurve des Pokalsiegers damit wieder nach oben. Badredine Bouanani (51.) auf Vorlage von Torhüter Alexander Nübel und Bilal El Khannouss (68.) sorgten mit ihren Treffern für den zweiten Sieg in Folge und belohnten den VfB für einen insgesamt überzeugenden Auftritt, auch wenn Borja Iglesias (86.) die Gäste noch einmal heranbrachte. Bereits in der kommenden Woche (Donnerstag, 21 Uhr) ist Stuttgart am zweiten Spieltag beim FC Basel zu Gast, am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) steht zunächst die Liga-Partie beim 1. FC Köln an. Spielplan der Europa League

VfB wieder ohne Karazor Nach dem Aus in der Ligaphase der Champions League in der vergangenen Saison war die Vorfreude auf die nächste Europapokal-Teilnahme beim VfB riesig. Die Mannschaft sei "heiß auf die nächste internationale Reise", sagte Hoeneß, der in seiner Startaufstellung erneut auf Atakan Karazor verzichtete. Der Stammkapitän wurde wie schon beim 2:0 in der Liga gegen den FC St. Pauli vom 20 Jahre alten Chema Andrés auf die Bank verdrängt - und der Neuzugang rechtfertigte das Vertrauen beinahe umgehend.

