Europa League

VfB Stuttgart: Sieg gegen Celta Vigo zum Start in die Europa League

  • Aktualisiert: 25.09.2025
  • 22:55 Uhr
  • SID

Der VfB Stuttgart hat seine Europapokal-Reise mit einem wichtigen Erfolg eröffnet und kommt in der neuen Saison immer besser in Schwung.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann zum Auftakt der Ligaphase in der Europa League verdient mit 2:1 (0:0) gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo, nach dem durchwachsenen Saisonstart zeigt die Formkurve des Pokalsiegers damit wieder nach oben.

Badredine Bouanani (51.) auf Vorlage von Torhüter Alexander Nübel und Bilal El Khannouss (68.) sorgten mit ihren Treffern für den zweiten Sieg in Folge und belohnten den VfB für einen insgesamt überzeugenden Auftritt, auch wenn Borja Iglesias (86.) die Gäste noch einmal heranbrachte.

Bereits in der kommenden Woche (Donnerstag, 21 Uhr) ist Stuttgart am zweiten Spieltag beim FC Basel zu Gast, am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) steht zunächst die Liga-Partie beim 1. FC Köln an.

VfB wieder ohne Karazor

Nach dem Aus in der Ligaphase der Champions League in der vergangenen Saison war die Vorfreude auf die nächste Europapokal-Teilnahme beim VfB riesig. Die Mannschaft sei "heiß auf die nächste internationale Reise", sagte Hoeneß, der in seiner Startaufstellung erneut auf Atakan Karazor verzichtete.

Der Stammkapitän wurde wie schon beim 2:0 in der Liga gegen den FC St. Pauli vom 20 Jahre alten Chema Andrés auf die Bank verdrängt - und der Neuzugang rechtfertigte das Vertrauen beinahe umgehend.

Leweling verpasst die Führung

Nach nur neun Minuten verpassten sowohl Chema als auch Jamie Leweling bei einer Doppelchance die Führung für den VfB, der in der Folge zwar klar die Kontrolle übernahm, jedoch zu selten gefährlich wurde. Vigo, das in der spanischen Liga nach sechs Spieltagen noch ohne Sieg dasteht, hatte mit der Vielzahl an Stuttgarter Flanken nur wenig Probleme. Erst kurz vor der Pause wurde der VfB zwingender - und nahm diesen Schwung mit in die zweite Halbzeit.

Nübel spielte von der eigenen Strafraumkante einen perfekten Pass in den Lauf von Bouanani, der den Ball mit dem ersten Kontakt über Vigos Torwart Ionut Radu ins Tor hob. Der Treffer brachte dem VfB zusätzliche Sicherheit. Stuttgart spielte nun noch befreiter auf - und legte in Person von El Khannouss nach. Kurz vor Schluss leitete ein Ballverlust des eingewechselten Karazor das unnötige Gegentor ein.

