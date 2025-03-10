Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran-App.

+++ 24. September, 17:14 Uhr: Joao Palhinha will offenbar nicht zum FC Bayern zurück +++ Der aktuell vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur verliehene Joao Palhinha hat offenbar bereits endgültig mit dem deutschen Rekordmeister abgeschlossen. Wie der Transferjournalist Ben Jacobs berichtet, komme eine Rückkehr nach München für den Portugiesen nicht infrage. Der 30-Jährige hoffe demnach darauf, dass Tottenham ihn im kommenden Sommer fest verpflichtet. Tottenham verfügt demnach über eine Kaufoption, auch die Bayern selbst sollen darauf spekulieren, dass der Europa-League-Sieger der Vorsaison die Klausel zieht, da Palhinha keine Perspektive mehr habe. Palhinha war 2024 mit einem Jahr Verspätung für gut 50 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham zum FC Bayern gewechselt, nachdem der Transfer ein Jahr zuvor noch in letzter Sekunde gescheitert war. Doch im System von Trainer Vincent Kompany fand der zweikampfstarke, aber offensiv kaum sichtbare Palhinha keinen Platz. Nur zehnmal stand er in der Startelf, verpasste aber auch mehrere Monate verletzt. Bei Tottenham hingegen ist Palhinha gesetzt, in der Premier League gehörte der 36-malige portugiesische Nationalspieler zuletzt viermal in Folge zur Anfangsformation.

+++ 23. September: FC Bayern München hat bei Nicolas Jackson gleich vier Zukunfts-Optionen +++ Dass der FC Bayern verpflichtet ist, Nicolas Jackson nach 40 Startelf-Einsätzen in dieser Saison fest vom FC Chelsea zu verpflichten, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Doch was passiert, wenn er - wie zu erwarten ist - bis zum Saisonende nicht auf diese Anzahl kommt? Wie die "Bild" berichtet, hätten die Bayern dann trotzdem die Möglichkeit, den senegalesischen Stürmer für die vereinbarte Summe von 65 Millionen Euro zu verpflichten und ihn mit einem Fünfjahresvertrag auszustatten. Die Kaufoption müssten die Münchner demnach aber bis Mitte Mai nächsten Jahres gezogen haben. Sie könnten aber auch versuchen, mit Chelsea noch einmal neu zu verhandeln und die Ablösesumme zu senken. Zudem ist weiterhin möglich, dass der Stürmer nach der Saison zurück zum FC Chelsea muss und nicht langfristig beim deutschen Rekordmeister unterschreibt.

+++ 22. September, 14:09 Uhr: Jonas Urbig fällt wochenlang aus +++ Nächste Verletzung beim FC Bayern München: Ersatz-Torhüter Jonas Urbig hat sich im Training einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Zur Ausfalldauer machte der FCB keine Angaben, je nach Grad des Muskelfaserrisses kann ein Ausfall von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten dauern. Am 29.10. ist der FC Bayern im DFB-Pokal beim 1. FC Köln gefordert. Manuel Neuer wird gesperrt fehlen, sollte Urbig bis dahin nicht einsatzbereit sein, dann müsste die Nummer drei Sven Ulreich das Tor hüten.

+++ 21. September, 18:05 Uhr: Bietet sich Upamecano bei Real Madrid an? +++ Seit Monaten bemüht sich der FC Bayern München um die Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags von Dayot Upamecano. Einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" zufolge würde der Franzose aber lieber zu Real Madrid wechseln. Bundesliga - Urs Meier nach Handelfmeter für Bayern München: "Verdammt nochmal, liebe Schiedsrichter" In dem Artikel heißt es sogar, der Ex-Leipziger hätte sich den "Königlichen" angeboten. Demnach hat er seinen Berater bereits in die Spur geschickt, um die Möglichkeiten eines Engagements in Madrid abzuklopfen. Real habe zwar andere Prioritäten, dennoch soll es aktuell so aussehen, als würde auch dort grünes Licht gegeben werden. Erwähnt wird auch die mögliche Verpflichtung von Ibrahima Konate, dessen Vertrag beim FC Liverpool ebenfalls nach dieser Saison endet. Somit könnte Real beide Profis ablösefrei verpflichten. Auch hier soll es bereits Kontakte geben und die "Reds" bereits davon ausgehen, dass ihr Spieler nach Madrid gehen wird. Für ein Abwehr-Duo bei Real Madrid könnte dann der Platz nicht mehr ausreichen. David Alaba und Antonio Rüdiger stehen wohl auf der Abgangsliste.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers