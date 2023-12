Doch ob es auch zu dem immer wieder zitierten "Sommermärchen 2.0" kommen wird, darüber sind sich fast alle Experten unklar. Nach den anhaltend schwachen Leistungen der Nationalmannschaft in den vergangenen Monaten kann man auch ein totales Desaster, das frühe Ausscheiden schon in der Vorrunde, nicht mehr ausschließen.

Die kompakte Zeremonie in der beeindruckenden Elbphilharmonie war ein gelungener Auftakt für die Organisatoren der Heim-Europameisterschaft in einem halben Jahr unter OK-Chef Philipp Lahm.

DFB-Team: Weiterkommen eigentlich Pflicht, aber…

Insofern machte die Auslosung am Samstag etwas Zuversicht, denn eine mögliche "Todesgruppe", etwa mit Österreich, den Niederlanden und Titelverteidiger Italien, blieb der gebeutelten DFB-Auswahl erspart. Dagegen ist das Weiterkommen angesichts der Gruppengegner Schottland (14. Juni in München), Ungarn (19. Juni in Stuttgart) und der Schweiz (23. Juni in Frankfurt) eigentlich Pflicht.

Doch es kann auch ganz anders kommen. Selbst bei einem erfolgreichen Turnierauftakt gegen die Schotten, gegen die es zuletzt vor einem Vierteljahrhundert eine Niederlage gab, ist das Weiterkommen noch lange nicht gesichert.

Gegen Ungarn hat sich das deutsche Team zuletzt unglaublich schwergetan und konnte keinen der vergangenen drei Vergleiche gewinnen. Nur mit viel Glück wurde bekanntlich bei der letzten EM vor eigenem Publikum (!) in München durch ein spätes Tor von Leon Goretzka ein peinliches Vorrunden-Aus gerade noch verhindert.