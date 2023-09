Anzeige

Deutschland bekommt es in der Länderspielpause mit Japan zu tun. So verfolgt ihr die Partie der Nationalmannschaft live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Bei der WM 2022 verpasste Japan der deutschen Nationalmannschaft den ersten Nackenschlag und leitete mit dem 2:1-Erfolg das Ausscheiden des DFB-Teams beim Turnier in Katar ein.

Etwas mehr als neun Monate später stehen sich die beiden Teams im Rahmen eines Freundschaftsspiels erneut gegenüber. Ausgetragen wird die Partie in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg, der Anpfiff erfolgt am Samstag, 9. September, um 20:45 Uhr (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Bundestrainer Hansi Flick sieht sich im Vorfeld Kritik ausgesetzt, nachdem auch die Länderspiele im Juni alles andere als erfolgreich verliefen. Gegen die Ukraine gab es ein spätes 3:3, in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) war man gar unterlegen.

Während Bayern-Star Leon Goretzka nicht für die Partien nominiert wurde, ist BVB-Innenverteidiger Niklas Süle anders als noch im Juni wieder mit von der Partie. Komplett neu im Kreise der Nationalmannschaft ist zudem Mittelfeldspieler Pascal Groß, der seit Jahren gute Leistungen beim Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion zeigt und gegen Japan sein Debüt geben könnte.

Nicht zur Verfügung stehen indes die angeschlagenen Jamal Musiala und Niklas Füllkrug. Der Offensivmann des FCB laboriert an einem Muskelfaserriss, der Neuzugang von Borussia Dortmund hat mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen.