Anzeige

Bundestrainer Hansi Flick hat die Vorbereitung auf die Fußball-Länderspiele gegen Japan (Samstag) und Frankreich (Dienstag) noch ohne Jamal Musiala fortgesetzt.

Der zuletzt angeschlagene Offensivspieler von Bayern München soll am Abend im Wolfsburger Quartier der Nationalmannschaft ankommen, also nach dem internen Kurztest gegen die eigene U20 am Mittwoch-Nachmittag.

Flick standen neben dem Stadion des VfL Wolfsburg ab 11.00 Uhr 23 Spieler zur Verfügung - alle bis auf Musiala und Niclas Füllkrug. Der BVB-Stürmer wird am Donnerstag wegen seiner Probleme mit der Oberschenkelrückseite abreisen, könnte aber gegen Frankreich in Dortmund dennoch zum Einsatz kommen.

Bei der Einheit am Mittwochvormittag befand er sich noch in unmittelbarer Nähe der Mannschaft, saß während des Trainings am Rand und schaute zu.

Für Flick sind die Duelle mit dem WM-Schreck Japan (im Liveticker auf ran.de) und dem Vize-Weltmeister (im Liveticker auf ran.de) zukunftsweisend. Mit einer möglichen Entlassung wolle er sich aber nicht beschäftigen, sagte der Bundestrainer in einem Interview mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".