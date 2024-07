DFB-Team: Julian Nagelsmann und Ilkay Gündogan vor Spanien - die wichtigsten Aussagen

Am Freitag um 18:00 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale auf Spanien (alle Spiele im Liveticker) .

Das Wichtigste in Kürze

"Ich bin froh, dass ich gute Leistungen gezeigt habe. Ich hoffe, dass ich das in drei weiteren Spielen noch tun darf. Weil wir es verdienen, hier im Viertelfinale zu sein. Das Momentum in Deutschland ist auf einer extrem schönen Seite. Und wir wollen das bis zum Ende bestmöglich genießen."

Anzeige

+++ Können die Fans ein Faktor sein?+++

"Es kann der entscheidende Faktor sein. Das wünschen wir uns. Beim letzten Mal in Stuttgart war es ähnlich wie in Dortmund. Wir wollen genau diese Atmosphäre entfachen, weil es uns pushen und die Spanier unsicherer machen kann. Wir wollen den Moment kreieren, in dem wir die Leute hinter uns bringen."