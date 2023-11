DFB-Team - Kommentar: Nagelsmann bietet dem Team ein Alibi

Leroy Sane

Hat den ersten wirklichen Abschluss für die Nagelsmann-Elf (32.). Man merkt ihm an, dass er will, aber diesmal nicht so richtig kann. Kurz nach der Pause brennen dem Bayern-Star die Sicherungen durch. Nach einer Tätlichkeit gegen Mwene fliegt er völlig zurecht vom Platz – im 402. Spiel seiner Karriere zum ersten Mal. ran-Note: 5 © Eibner