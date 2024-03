DFB-Team - Keine Bremse! Nagelsmann schürt EM-Euphorie

Platz 13: Ernst Lehner (Deutschland) - 25 Sekunden

Turnier: WM 1934 in Italien

Spiel: Spiel um Platz drei gegen Österreich 3:2

Besonderes: Lehner war einer der besten deutschen Stürmer in der Vorkriegszeit. In 65 Länderspielern gelangen ihm 31 Treffer. © 1934 imago