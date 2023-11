Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

"Wir sehen den besten ter Stegen seit langem", schwärmte Barca-Trainer Xavi Ende Oktober. Was nicht verhindern konnte, dass Barca am Wochenende zum zweiten Mal in dieser Saison nach 17 Sekunden ein Gegentor kassierte. Ter Stegen war daran unschuldig. Er will nun mit dem fitten Neuer im Rücken seinen Status als Nummer 1 beim DFB zementieren. © Jan Huebner