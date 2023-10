Im Rückspiel an der Grünwalder Straße reicht es ohne den gesperrten Behrens nur für ein 2:2 aus Sicht des FCS. Aus der Traum von der Rückkehr in den Profifußball nach vier Regionalliga-Jahren.

Kevin Behrens' Weg in die Nationalmannschaft ist ein Beispiel von Beharrlichkeit und Willenskraft: "Ich bin sehr stolz, dass ich nie aufgegeben habe. Zum Glück wurde es belohnt", sagte der 32-Jährige am Donnerstag bei der US-Reise der deutschen Nationalmannschaft.

"Ich musste auch mal weggucken, wenn er aus Frust einen Mitspieler umhaut oder den Ball wegdrosch. Trotzdem hat er sich eingeordnet, der Mannschaft das Vertrauen in Form von Toren und Vorarbeiten wiedergegeben", erinnerte sich Lottner vor zwei Jahren in der "Bild".

Nach dem kurzen Intermezzo im Ruhrpott ging es für Behrens im Januar 2016 nach Saarbrücken, wo ihn Trainer Dirk Lottner an der langen Leine ließ und an ihn glaubte.

Lange Zeit sah es danach aus, als würde der gebürtige Bremer und einst in den Nachwuchsmannschaften des ortsansässigen SV Werder aktive Angreifer diesen Sprung nicht schaffen. Über mehrere Zwischenstationen in unterklassigen Ligen landete Behrens 2015 bei Rot-Weiss Essen in der Regionalliga, wurde nach nur einem halben Jahr suspendiert.

Mauro Camoranesi Weltmeister 2006, Italiens Fußballer des Jahres 2008 und der Wechsel zum VfB Stuttgart 2010. Was für eine Weltkarriere von Mauro Camoranesi. Na ja! Beim VfB durfte Camoranesi in der Liga viermal von Beginn an ran (drei Niederlagen), kassierte dann Rot und kam in der Hinrunde in drei weiteren Partien noch auf insgesamt 21 Einsatzminuten. Sein Vertrag wurde wenig später aufgelöst.

Mauro Camoranesi Weltmeister 2006, Italiens Fußballer des Jahres 2008 und der Wechsel zum VfB Stuttgart 2010. Was für eine Weltkarriere von Mauro Camoranesi. Na ja! Beim VfB durfte Camoranesi in der Liga viermal von Beginn an ran (drei Niederlagen), kassierte dann Rot und kam in der Hinrunde in drei weiteren Partien noch auf insgesamt 21 Einsatzminuten. Sein Vertrag wurde wenig später aufgelöst.

Mauro Camoranesi Weltmeister 2006, Italiens Fußballer des Jahres 2008 und der Wechsel zum VfB Stuttgart 2010. Was für eine Weltkarriere von Mauro Camoranesi. Na ja! Beim VfB durfte Camoranesi in der Liga viermal von Beginn an ran (drei Niederlagen), kassierte dann Rot und kam in der Hinrunde in drei weiteren Partien noch auf insgesamt 21 Einsatzminuten. Sein Vertrag wurde wenig später aufgelöst. © Bongarts/Getty Images

Xabi Alonso Er kam, sah und verlor nicht! Xabi Alsonso mauserte sich 2014 von Beginn an zum Stammspieler. In der Liga dauerte es ganze 16 Partien, ehe Alonso seine erste Niederlage hinnehmen musste. Und auch in der Champions League startete er mit Siegen gegen Manchester City, ZSKA Moskau und AS Rom (zweimal). Ein erfolgreicher Auftakt!

Xabi Alonso Er kam, sah und verlor nicht! Xabi Alsonso mauserte sich 2014 von Beginn an zum Stammspieler. In der Liga dauerte es ganze 16 Partien, ehe Alonso seine erste Niederlage hinnehmen musste. Und auch in der Champions League startete er mit Siegen gegen Manchester City, ZSKA Moskau und AS Rom (zweimal). Ein erfolgreicher Auftakt!

Xabi Alonso Er kam, sah und verlor nicht! Xabi Alsonso mauserte sich 2014 von Beginn an zum Stammspieler. In der Liga dauerte es ganze 16 Partien, ehe Alonso seine erste Niederlage hinnehmen musste. Und auch in der Champions League startete er mit Siegen gegen Manchester City, ZSKA Moskau und AS Rom (zweimal). Ein erfolgreicher Auftakt! © Bongarts/Getty Images

Arjen Robben FC Bayern München und Arjen Robben, das passte einfach! Von Anfang an? Von Anfang an! Bei seinem Bayern-Debüt am 4. Spieltag der Saison 09/10 wurde der Holländer in der Halbzeit eingewechselt und traf im Anschluss gleich doppelt. Es folgten zwei weitere Siege mit jeweils einem Assist und auch in der Champions League blieb man nach zwei Spielen ungeschlagen.

Arjen Robben FC Bayern München und Arjen Robben, das passte einfach! Von Anfang an? Von Anfang an! Bei seinem Bayern-Debüt am 4. Spieltag der Saison 09/10 wurde der Holländer in der Halbzeit eingewechselt und traf im Anschluss gleich doppelt. Es folgten zwei weitere Siege mit jeweils einem Assist und auch in der Champions League blieb man nach zwei Spielen ungeschlagen.

Arjen Robben FC Bayern München und Arjen Robben, das passte einfach! Von Anfang an? Von Anfang an! Bei seinem Bayern-Debüt am 4. Spieltag der Saison 09/10 wurde der Holländer in der Halbzeit eingewechselt und traf im Anschluss gleich doppelt. Es folgten zwei weitere Siege mit jeweils einem Assist und auch in der Champions League blieb man nach zwei Spielen ungeschlagen. © Bongarts/Getty Images

Ruud van Nistelrooy Bereits im Frühjahr 2010 wechselte van Nistelrooy von Real Madrid zum HSV in die Bundesliga. Nach einem Kurz-Debüt beim 3:3 gegen Köln feierte der Holländer beim 3:1-Sieg gegen Stuttgart seine richtige Premiere. Eingewechselt in der 65., getroffen in der 75. – und 90 Sekunden später gleich noch mal! Im Anschluss fiel der damals 33-Jährige allerdings erst mal verletzt aus.

Ruud van Nistelrooy Bereits im Frühjahr 2010 wechselte van Nistelrooy von Real Madrid zum HSV in die Bundesliga. Nach einem Kurz-Debüt beim 3:3 gegen Köln feierte der Holländer beim 3:1-Sieg gegen Stuttgart seine richtige Premiere. Eingewechselt in der 65., getroffen in der 75. – und 90 Sekunden später gleich noch mal! Im Anschluss fiel der damals 33-Jährige allerdings erst mal verletzt aus.

Ruud van Nistelrooy Bereits im Frühjahr 2010 wechselte van Nistelrooy von Real Madrid zum HSV in die Bundesliga. Nach einem Kurz-Debüt beim 3:3 gegen Köln feierte der Holländer beim 3:1-Sieg gegen Stuttgart seine richtige Premiere. Eingewechselt in der 65., getroffen in der 75. – und 90 Sekunden später gleich noch mal! Im Anschluss fiel der damals 33-Jährige allerdings erst mal verletzt aus. © Bongarts/Getty Images

Raul Für zwei Jahre konnte Schalke 04 im Jahr 2010 Weltstar Raul in den Ruhrpott locken! Für alle Beteiligten eine erfolgreiche Zeit. Dabei verlief der Start gar nicht nach Maß. Vier Spiele, vier Niederlagen, letzter Tabellenplatz und keine Torbeteiligung für Raul. Doch es wurde langsam besser. Der erste Treffer in Saisonspiel sechs, der erste Doppelpack am 11. Spieltag, der erste Dreierpack am 13.

Raul Für zwei Jahre konnte Schalke 04 im Jahr 2010 Weltstar Raul in den Ruhrpott locken! Für alle Beteiligten eine erfolgreiche Zeit. Dabei verlief der Start gar nicht nach Maß. Vier Spiele, vier Niederlagen, letzter Tabellenplatz und keine Torbeteiligung für Raul. Doch es wurde langsam besser. Der erste Treffer in Saisonspiel sechs, der erste Doppelpack am 11. Spieltag, der erste Dreierpack am 13.

Raul Für zwei Jahre konnte Schalke 04 im Jahr 2010 Weltstar Raul in den Ruhrpott locken! Für alle Beteiligten eine erfolgreiche Zeit. Dabei verlief der Start gar nicht nach Maß. Vier Spiele, vier Niederlagen, letzter Tabellenplatz und keine Torbeteiligung für Raul. Doch es wurde langsam besser. Der erste Treffer in Saisonspiel sechs, der erste Doppelpack am 11. Spieltag, der erste Dreierpack am 13. © Bongarts/Getty Images

Leonardo Bonucci Im September wechselte Leonardo Bonucci zu Union Berlin in die Bundesliga. Doch der Start ist holprig. Nach zwei Bundesliga-Siegen zum Auftakt und dem Erreichen der zweiten Runde im DFB Pokal läuft es nicht mehr – also quasi seit Bonucci in Berlin verweilt. Die Eisernen verloren vier von vier Bundesliga- (zwei davon mit Bonucci) und die beiden Champions-League-Spiele. ran zeigt, wie es bei anderen Weltstars lief.

Leonardo Bonucci Im September wechselte Leonardo Bonucci zu Union Berlin in die Bundesliga. Doch der Start ist holprig. Nach zwei Bundesliga-Siegen zum Auftakt und dem Erreichen der zweiten Runde im DFB Pokal läuft es nicht mehr – also quasi seit Bonucci in Berlin verweilt. Die Eisernen verloren vier von vier Bundesliga- (zwei davon mit Bonucci) und die beiden Champions-League-Spiele. ran zeigt, wie es bei anderen Weltstars lief.

Leonardo Bonucci Im September wechselte Leonardo Bonucci zu Union Berlin in die Bundesliga. Doch der Start ist holprig. Nach zwei Bundesliga-Siegen zum Auftakt und dem Erreichen der zweiten Runde im DFB Pokal läuft es nicht mehr – also quasi seit Bonucci in Berlin verweilt. Die Eisernen verloren vier von vier Bundesliga- (zwei davon mit Bonucci) und die beiden Champions-League-Spiele. ran zeigt, wie es bei anderen Weltstars lief. © Getty Images

Behrens funktioniert in Sandhausen und in Berlin

Nach zweieinhalb Saisons folgte schließlich der Gang in die 2. Liga, in Sandhausen blieb Behrens drei Jahre. Nach einer wechselhaften ersten Spielzeit schwang er sich im zweiten Jahr zum Stammspieler auf. In 33 Begegnungen erzielte er 14 Tore, im Folgejahr war es nur eines weniger - und der Bundesligist 1. FC Union Berlin klopfte an.

Auch dem ehemaligen Nationalspieler Markus Babbel fiel der Stürmer in der zweiten Liga auf: "Ich kenne ihn schon etwas länger aus seiner Zeit bei Sandhausen. Ich habe ihn dort sehr oft beobachten können und er ist mit wahnsinnig viel Engagement dabei. Ich bin ein Fan von Leistung. Und er wurde dank seiner Leistung nominiert. Er hat es sich verdient", meinte der ran-Experte.

Der kopfball- und abschlussstarke Angreifer entschied sich für den ablösefreien Wechsel in die Hauptstadt, bereuen dürfte er diesen Schritt bis heute nicht. Wie schon in Sandhausen benötigte Behrens Anlaufzeit, erst im zweiten Jahr gelang mit acht Bundesliga-Treffern der endgültige Durchbruch. Auch in der laufenden Saison steht der Familienvater schon wieder bei vier Treffern in sieben Partien in der Liga.

Nicht nur wegen seiner Treffer wird er im Osten Berlins gefeiert, auch seine bodenständige Art kommt gut an. Auf Social Media verzichtet er, nach seinem historischen Kopfball-Dreierpack beim 4:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 zum Saisonstart radelte er mit dem Fahrrad nach Hause und wurde dafür im Internet gefeiert.

Der dreifache Vater hat immer wieder die Rolle seiner Familie betont. Seine Frau sei seine größte Unterstützung: "Sie hat mir immer den Rücken gestärkt, auch in schweren Zeiten. Sie hat alles mitgemacht, von Wilhelmshaven bis jetzt".