Für diese Rolle im DFB-Team bieten sich Robert Andrich oder Pascal Groß an. Was bedeutet, dass für Goretzka kein Platz in der Startelf ist und Kimmich vermutlich auf die ungeliebte Rechtsverteidiger-Position ausweichen muss. Dass der 29-Jährige dort auch seine Führungsansprüche im DFB-Team hintenanstellen werden muss, macht die Situation nicht einfacher.

Gündogan wird wohl auf der zehn spielen

Außerdem darf man davon ausgehen, dass Nagelsmann im von ihm bevorzugten 4-2-3-1-System Kapitän Ilkay Gündogan etwas weiter nach vorne auf die 10er-Position ziehen wird.

Da es an den Überfliegern Jamal Musiala und Florian Wirtz auf den Außenpositionen kein Vorbeikommen gibt, wäre somit auch für Leroy Sane, Serge Gnabry oder Thomas Müller kein Platz in der Mannschaft, die am 14. Juni in der Münchner Allianz Arena gegen Schottland in die Heim-EM startet.

Es sieht also danach aus, als ob die deutsche Nationalmannschaft bei dem Turnier mit Manuel Neuer, Musiala und dem Rechtsverteidiger Kimmich rekordverdächtig wenige Spieler des derzeit schwächelnden FC Bayern in der Stammelf aufbieten wird.

Die Rückkehr von Toni Kroos ist deshalb auch eine Ohrfeige für den Münchner Block im DFB-Team. Oder eine Watschn, wie man in Bayern sagt.