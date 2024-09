Schiedsrichter bei EM 2024: Urs Meier kritisiert Daniele Orsato

… die Unterschiede der Nachspielzeiten zur Katar-WM im Jahr 2022 : "Da geht es immer um die Weisungen der Verbände. In Katar war der FIFA wichtig, die Netto-Spielzeit wieder reinzuholen und einiges nachspielen zu lassen. Bei der EM wird die UEFA offensichtlich eine andere Ansage an die Schiedsrichter gemacht haben."

Der Schweizer kritisiert Daniele Orsato, den Unparteiischen beim Spiel Schweiz vs. Deutschland, und nimmt den VAR und den deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer in Schutz.

… die Leistung von Daniele Orsato beim Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz: "Man hat von Orsato mehr erwartet, er ist einer der Besten der Welt. Ich habe bereits in der Schweiz gesagt, dass das Spiel für ihn glücklicherweise 1:1 ausgegangen ist, ansonsten wäre die Kritik noch größer gewesen. Orsato pfiff nicht nach der Linie der EM, sondern nach seiner eigenen. Da waren einige fragwürdige Entscheidungen dabei. So ist es oft, wenn Schiedsrichter ihre eigene Linie fahren."

… die neue Regel, bei der nur noch Spielführer mit dem Unparteiischen sprechen dürfen: "Es ist eine hervorragende Regel, ich bin ein großer Befürworter. Mich wunderte es fast schon, dass die Spieler die Regel auch so annehmen. Ich dachte, es sei schwieriger, die Profis von den Schiedsrichtern fernzuhalten. Unterm Strich ist es für mich auch eine Aufwertung des Spielführers. Das sieht man auch in der Schweiz bei Granit Xhaka, der in dieser Rolle voll aufgeht. Es ist eine Wertschätzung für die Kapitäne und ich hoffe, dass sich diese Regel auch in den nationalen Ligen auf diese Weise durchsetzt."

… über die bisherige Leistung des VAR bei der EM: "Bis jetzt haben die Video-Assistent-Referees richtig eingegriffen, zugegebenermaßen gab es aber auch noch nicht die großen Aufreger. Das könnte sich spätestens in den K.o.-Spielen ändern. Man muss aber auch bedenken, dass die besten Schiedsrichter aus ganz Europa am Start sind, daher habe ich auch nichts anderes erwartet. Wenn es zurück in den Alltag der nationalen Ligen geht, werden wir aber wieder mehr Diskussionen haben – gerade bei Entscheidungen, die sich in der Grauzone befinden. Daher plädiere ich dafür, dass die Schiedsrichter auf dem Feld wieder mehr Verantwortung übernehmen, denn das ist momentan nicht der Fall. Die Szene beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland, als Ilkay Gündogan hart gefoult wurde, wirft bei mir Fragen auf. Wir sprechen bei Clement Turpin von einem Top-Schiedsrichter weltweit, wenn er aber das nicht sieht und direkt auf dem Platz entscheidet, haben wir ein Problem. Das braucht man auch nicht über den VAR zu reden."