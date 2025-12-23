FC Bayern: Star wechselt offenbar überraschend im Winter zu Manchester United

Die Frauenmannschaft des FC Bayern verliert im Winter offenbar ein prominentes Gesicht. Stürmerin Lea Schüller steht wohl vor einem Wechsel zu Manchester United.

Nationalspielerin Lea Schüller steht wohl unmittelbar vor dem Abschied vom FC Bayern München. Wie die "Bild" berichtet, schließt sich die 28 Jahre alte Stürmerin bereits im Winter Manchester United an.

Schüllers Vertrag bei den Bayern wäre am Saisonende ausgelaufen, dem Bericht zufolge gab es zuletzt von beiden Seiten Signale, nicht mehr zu verlängern. Der amtierende Deutsche Meister kassiert demnach eine niedrige sechsstellige Ablösesumme für den Wechsel.

In München gehörte Schüller zuletzt nicht mehr zu den unumstrittenen Stammspielerinnen. Pikant: Im Viertelfinale der Champions League könnte es zum Duell zwischen den Bayern und ManUnited kommen, sofern sich die Engländerinnen in der Playoff-Runde - wohl mit Schüller - gegen Atletico Madrid durchsetzen.