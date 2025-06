Borussia Dortmund bei der FIFA Klub-WM: Fluminense hofft gegen BVB auf einen Star-Rückkehrer

Finale? Kennen sie schon. Fluminense ist kein Turnier-Füller, von denen es im ersten XXL-Format des Wettbewerbs so einige gibt. 2023 erreichten sie das Finale der Klub-WM in Saudi Arabien, gingen dort aber mit 0:4 gegen Manchester City unter.

Fluminense Rio de Janeiro ist der erste Gegner es BVB bei der Klub-WM in den USA. Eine Mannschaft mit Offensivdrang, einer beeindruckenden Geschichte und einem wichtigen Rückkehrer. Was den BVB erwartet.

Das Wichtigste in Kürze

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte holte sich der Klub im November 2023 die Copa Libertadores, Südamerikas Antwort auf die UEFA Champions League. 2:1 im Finale gegen die Boca Juniors – im Maracana, vor einer tobenden Heimkulisse. Damit qualifizierte sich Fluminense auch für die erste Klub-WM im neuen Anstrich mit 32 Teams.

Fluminense ist Fußball-Romantik pur. Gegründet 1902 von Oscar Cox, einem Anglo-Brasilianer, der in der Schweiz studierte und nach seiner Rückkehr den ersten reinen Fußballklub in Rio überhaupt ins Leben rief.

Auch im fortgeschrittenen Alter gibt er der Defensive den Halt, den das Team so dringend brauchte. Denn die Abwehr ist Fluminenses Schwachstelle. Alle Lücken kann auch Silva nicht stopfen.

In der laufenden Saison kassierte sein Team bereits zwölf Gegentore in elf Ligaspielen. Aktuell: nur Platz sechs. Wenn auch in Schlagdistanz zu Rivale Flamengo.