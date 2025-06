Das neue Klub-WM-Trikot von Borussia Dortmund wurde nun anscheinend von dem Portal "opaleak" geleakt. Die Reaktion der Fans fällt jedoch negativ aus. Auf Social Media hagelt es Kritik.

Für die Klub-WM im Sommer (live in SAT.1, auf Joyn und ran.de) bekommt der BVB wohl ein eigenes Trikot. Das Portal "opaleak" hat das vermeintliche Trikot der Borussia nun geleakt. Bei den Fans sorgt das Design für Frust und Unverständnis.

Dabei sind zwei neue Trikots zu sehen: Das eine ist in den originalen Farben des Vereins - in Schwarz-Gelb - gehalten. Das zweite Trikot fällt in verschiedenen Lila-Tönen aus - der Kragen, der Sponsor und das Klub-Badge sind in Vereinsfarben gehalten.

Auf beiden Trikots ziehen sich ungleichmäßig verlaufende Streifen von der Mitte Richtung Trikotunterseite. Auf der Brust sind kreisförmig bis eckige Symbole zu sehen, die sich auch über die Ärmel ziehen.