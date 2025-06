Anzeige

ran stellt den dritten Gegner des BVB bei der FIFA Klub-WM vor.

Ulsan HD: Was der "Tiger-Klub" mit Leverkusen gemein hat Der Verein mit dem Tiger im Wappen wurde 1983 in Incheon gegründet. Zu diesem Zeitpunkt trug der Klub den Namen Hyundai Horang-i FC ("Horangi" bedeutet auf koreanisch "Tiger"). Erst sieben Jahre später erfolgte der Umzug nach Ulsan - dort ist der Klub seitdem beheimatet. Die Gründung des Vereins erinnert dabei unter Anderem an zwei deutsche Klubs aus der Bundesliga: Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg. Der südkoreanische Werftgigant Hyundai Heavy Industries stampfte Ulsan HD (damals noch Ulsan FC) aus dem Boden und etablierte den Verein in der im selben Jahr gegründeten K League. Der Mischkonzern HD Hyundai Co Ltd. hat seinen Hauptstandtort ebenfalls in der Hafen-Stadt im Südosten Südkoreas. Erst vor zwei Jahren kam es erneut zu einer Namensänderung - aus Ulsan FC wurde Ulsan HD FC. Das "HD" lässt sich dabei auf die Muttergesellschaft "HD Hyundai" zurückführen.

Bundesliga-Cheftrainer legt Grundstein für Erfolg Seit der Gründung geht es sportlich stetig bergauf . Zuletzt gewann die Franchise drei Meisterschaften in Folge - 2020 gewann man zudem die AFC Champions League. Vor allem deswegen steht die Mannschaft von Trainer Pan-Gon Kim als einer von vier asiatischen Vertretern bei der FIFA Klub-WM fest. Viel zu verdanken hat Ulsan HD dabei in erster Linie einer Person: Bum-kun Cha. Er wurde 1991 zum Cheftrainer ernannt und verwurzelte den Klub an der Spitze der K League. Der 72-Jährige dürfte dabei auch einigen älteren Bundesliga-Fans ein Name sein. Zwischen 1978 und 1989 lief der Mittelstürmer für Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen auf. Beim Werksklub beendete er seine Spielerkarriere. Als Trainer der Tiger legte er daraufhin den Grundstein für den ersten großen Erfolg des Industrie-Klubs. Er stabilisierte den Verein in der Top-4 der Liga. Seinem Nachfolger gelang der erste Titel in der K League 1996. Seitdem folgten vier weitere.

BVB-Gegner: Ein Tiger mit stumpfen Zähnen? Eine Form, die Ulsan in diesem Jahr abhanden gekommen ist. Nach drei Meister-Titeln in Folge und sechs Jahren unter den besten Zwei der K League verläuft 2025 nicht zufriedenstellend. Nicht nur bei der Klub-WM blieben die Erfolge bis jetzt aus - nach zwei Spielen steht Ulsan mit null Punkten auf dem letzten Platz der Gruppe. Auch national verläuft die Saison holprig. In der K League steht der letztjährige Meister nur auf dem fünften Platz - der Rückstand zur Tabellenspitze beträgt bereits jetzt 13 Punkte. In der AFC Champions-League setzte es bereits das Aus in der Gruppenphase. Nun droht man den Wettbewerb sogar zu verpassen.

Klub-WM: "Mach den Laden zu!" BVB-Fans schreiben Saison schon JETZT ab

Es scheint also wie gemacht für den BVB, die mit dem Sieg gegen die Sundowns Selbstvertrauen tanken konnten und nun den Gruppensieg einfahren wollen. Der Kadermarktwert schlägt ebenfalls deutlich Richtung BVB aus. Die "Schwarz-Gelben" kommen auf knapp 478 Millionen Euro - Ulsan steht lediglich bei 15 Millionen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl fordert aber dennoch 100 Prozent Fokus von seiner Mannschaft. Auch weil Ulsan "immer wieder mit Kontermöglichkeiten auf sich aufmerksam gemacht hat." Für den 45-Jährigen ist deswegen klar: "Wir müssen gewappnet sein für Konter- und Gegenpressingaktionen."

