Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Trainer Vincent Kompany auf seine besten Spieler. In der Gruppenphase trifft die Mannschaft um den belgischen Coach auf Auckland City, Benfica Lissabon und die Boca Juniors.

Für den FC Bayern steht bereits vor dem Turnier fest: "Wir wollen so weit wie möglich kommen. Wenn du als Bayern München antrittst, hast du auch den Anspruch, das Turnier zu gewinnen." Worte von Sportvorstand Max Eberl , die die Ambitionen unterstreichen.

Im Sommer steht erstmals die neuartige Klub-WM (live in SAT.1 und auf Joyn ) an - in den USA spielen 32 Mannschaften in einem großen Turnier um den Sieg und die Trophäe.

Mit der Klub-WM wartet im Sommer ein neues Turnier auf die besten Mannschaften der Welt. Auch der FC Bayern München ist mit von der Partie und will um den Titel kämpfen.

Neben Neuer werden auch Jonas Urbig, Daniel Peretz und Sven Ulreich mit in die USA reisen. Ersterer dürfte Neuers Platz einnehmen, falls dieser ausfallen sollte.

Kapitän Manuel Neuer wird als gesetzte Nummer Eins in das Turnier gehen. Nach seiner Verletzung während der Saison stand der 39-Jährige zum Saison-Endspurt noch zweimal im Münchner Kasten. Dabei hielt der Routinier jeweils die Null.

© Icon Sport via Getty Images

© Icon Sport via Getty Images

FC Bayern München: Die Defensive

In der Defensive plagten den FC Bayern in den vergangenen Monaten enorme Verletzungssorgen. Für Alphonso Davies und Hiroki Ito kommt das Turnier in den USA zu früh - Dayot Upamecano und Min-jae Kim stehen Kompany jedoch zur Verfügung.

Zudem setzt der Belgier auf Konrad Laimer, Josip Stanisic, Sacha Boey und Raphael Guerreiro. Eric Dier steht in München noch bis zum 30. Juni unter Vertrag, bevor der Brite zur AS Monaco wechselt. Er wird also lediglich die Gruppenphase bestreiten können.

Nach seiner Leihe in Spanien kehrt auch Linksverteidiger Adam Aznou wieder ins Münchner Aufgebot zurück.

Konrad Laimer

Josip Stanisic

Sacha Boey

Dayot Upamecano

Min-jae Kim

Raphael Guerreiro

Adam Aznou

(Eric Dier)