FIFA Klub-WM 2025: Der Kader von Juventus Turin in der Übersicht

Neben Inter Mailand wird Juventus Turin als zweiter italienischer Vertreter bei der Klub-WM 2025 an den Start gehen. Hier findest du alle Infos zum Juventus-Kader und deren Gruppengegner.

Mit stolzer Brust und einer reichen Historie kehrt Juventus Turin auf die ganz große Weltbühne zurück: Als eine von nur zwölf europäischen Mannschaften sicherte sich die "Vecchia Signora" einen Platz bei der neu gestalteten FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025. Gemeinsam mit Inter Mailand vertritt Juve den italienischen Fußball auf amerikanischem Boden.

Wenn es einen Klub gibt, der weiß, wie man große Momente schreibt, dann ist es der erfolgreichste Verein Italiens: 36 Meistertitel, 15 Pokalsiege und zahlreiche internationale Triumphe.

Im Sommer steht erstmals die neuartige Klub-WM an - in den USA spielen 32 Mannschaften in einem großen Turnier um den Sieg und die Trophäe.

In der Gruppenphase bekommt es Juventus mit Manchester City (England), Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate) und Wydad AC (Marokko) zu tun.

ran gibt einen Überblick über den Kader von Juventus Turin bei der Klub-WM.