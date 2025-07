Im Viertelfinale der Klub-WM trifft der FC Bayern am Samstag (ab 17:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) auf Paris Saint-Germain. ran vergleicht die beiden Teams im Head-to-Head.

Von Andreas Reiners

Das Selbstvertrauen beim FC Bayern München ist deutlich herauszuhören. Auch wenn bei der Klub-WM jetzt der amtierende Champions-League-Sieger wartet. Die beste Mannschaft Europas also.

Doch der Rekordmeister schickte vor dem Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain am Samstag (ab 17:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) eine Kampfansage in Richtung PSG.

"Wir wissen, dass es schwierig wird. Aber wir haben das Gefühl, dass wir jeden Gegner schlagen können, wenn wir auf unserem Top-Niveau sind", sagte Torjäger Harry Kane.

Im Achtelfinale bewegten sich die Bayern beim 4:2 gegen Flamengo schon mal in Tuchfühlung zu diesem Bereich, in dem sie sich sicher wähnen, ein Team wie Paris herausfordern zu können. Doch die Franzosen sind bei dem Turnier bislang weitestgehend ebenfalls eine Bank.

Doch wie sieht es auf dem Papier aus? ran vergleicht die beiden Teams vor dem Duell im Head-to-Head.