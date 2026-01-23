Ousmane Dembele soll langfristig bei Paris St. Germain verlängern, alle Wünsche erfüllt bekommt er dafür aber wohl nicht.

Der Vertrag von Ousmane Dembele bei Paris Saint-Germain läuft 2028 aus. PSG strebt an, den Kontrakt mit dem aktuellen Ballon-d'Or-Sieger vorzeitig zu verlängern – aber offenbar nicht zu jedem Preis.

Rund um die 1:2-Pleite in der Champions League gegen Sporting Lissabon hat Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi eine entsprechende Ansage gemacht.

"Wir haben eine Gehaltsobergrenze. Niemand steht über dem Verein. Jeder weiß das und jeder muss es respektieren. Nicht um jeden Preis", konstatiert er im Gespräch mit "Canal+".

Unlängst hatte "Foot Mercato" berichtet, Dembele soll das Doppelte des kolportierten 30-Millionen-Euro-Angebots fordern, welches PSG dem Franzosen gemacht haben soll. 60 Millionen Euro dürfte die angesprochene Gehaltsobergrenze aber definitiv sprengen.