Nachdem es im Sommer bei Olympique Marseille zu einer Kabinenschlägerei zwischen Adrien Rabiot und Jonathan Rowe kam, mussten beide Spieler den Verein verlassen. Für den Franzosen eine immer noch unverständliche Entscheidung.

Im Kabinentrakt entfachte sich nach der Auftaktpleite von Olympique Marseille bei Stade Rennes der neuen Ligue-1-Saison eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Jonathan Rowe und Adrien Rabiot, die für beide Spieler ein Nachspiel hatte.

Die zwei Akteure wurden zunächst suspendiert und später auf die Transferliste gesetzt. Rowe wechselte zu Bologna und Adrien Rabiot wurde am Deadline Day zur AC Mailand abgegeben. Ein Ende, welches Rabiot bis zum heutigen Tag nicht verstehen kann.

"Von allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, hat es niemand verstanden. Ich habe es selbst nicht verstanden. Das ist natürlich etwas ziemlich Trauriges und Frustrierendes", meinte der 30-Jährige im Interview mit "Telefoot".

Dabei war es vor allem Marseille-Trainer Roberto De Zerbi, der direkt nach dem Spiel von einer Schlägerei "wie in einem englischen Pub" sprach. An dieser Darstellung hält De Zerbi im Interview mit der Zeitung "Corriere della Sera" auch immer noch fest. Er habe noch nie eine derartige Schlägerei wie die zwischen Rabiot und Rowe erlebt.

Eine Darstellung, die der Mailand-Spieler nicht nachvollziehen kann: "Was mich gestört hat, war, dass man nicht die Wahrheit über mich gesagt hat. Ich war nie ein gewalttätiger Mensch, man kennt mich, jeder kann das bezeugen. Ich möchte einfach nicht, dass die Leute ein schlechtes Bild von mir haben, ein falsches Bild."